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16:35 (мск), источник: УНИАН

Силовики провели повторные обыски в горсовете Харькова

Обыски проходили в рамках дела о незаконном присвоении земельных участков.

Источник: УНИАН

Генеральная прокуратура Украины и Служба безопасности провели повторные обыски в городском совете Харькова. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГПУ.

Следственные действия происходили вчера, 27 июня, однако в Генпрокуратуре сообщили об этом только сейчас.

Сообщается, что обыски прошли в рамках расследования дела о мошенничестве, растрате имущества, создании преступной организации и злоупотреблении властью чиновниками Харьковского горсовета.

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Накануне с целью проверки и фиксации доказательств, полученных следствием, ГПУ и СБУ провели повторные обыски в помещении Харьковского городского совета, регистрационной службе Харьковского городского управления юстиции Харьковской области. Также обыски проводились по юридическим адресам ряда жилищно-строительных кооперативов, которым выделялось значительное количество земельных участков, а также по месту жительства членов и основателей данных ЖСК.

«По результатам обысков изъяты документы, содержащие данные о незаконности выделения таких земельных участков, а также сведения о лицах, причастных к совершению указанного преступления», — говорится в сообщении.

Чиновников подозревают в том, что они в течение 2008−2014 годов создали более 90 обслуживающих кооперативов и способствовали им в изготовлении правоустанавливающих документов на незаконно присвоенные земли стоимостью более 4 млрд гривен.

Напомним, ранее обыски проши в горсовете Ирпеня.

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