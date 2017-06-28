Сотрудник Пограничной полиции на квадроцикле врезался в автомобиль
Сотрудник правоохранительных органов на квадроцикле врезался в легковой автомобиль. Авария произошла на трассе
Сотрудник правоохранительных органов на квадроцикле врезался в легковой автомобиль. Авария произошла на трассе
После столкновения полицейскому понадобилась помощь врачей. Его состояние оценивается как тяжелое, но стабильное.
Квадроцикл, на котором передвигался сотрудник Пограничной полиции, принадлежит МВД. Полицейский ехал на нем в
Национальному инспекторату предстоит выяснить все обстоятельства ДТП, передаёт vesti.md.