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16:32 (мск), источник: Publika.md

Сотрудник Пограничной полиции на квадроцикле врезался в автомобиль

Сотрудник правоохранительных органов на квадроцикле врезался в легковой автомобиль. Авария произошла на трассе Кишинёв-Бельцы.

Источник: Publika.md

После столкновения полицейскому понадобилась помощь врачей. Его состояние оценивается как тяжелое, но стабильное.

Квадроцикл, на котором передвигался сотрудник Пограничной полиции, принадлежит МВД. Полицейский ехал на нем в Вадул-луй-Водэ на выставку, — сообщил глава Пограничной полиции Фредолин Лекарь.

Национальному инспекторату предстоит выяснить все обстоятельства ДТП, передаёт vesti.md.

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