В ДВД Алматы подтвердили ограбление банка

«Мы подтверждаем, что было ограбление одного из банков второго уровня. Детали следствия не раскрываются. Создана специальная оперативная группа, куда вошли сотрудники криминальной полиции города, лучшие сотрудники районного УВД. Ход расследования взят под контроль начальника ДВД Алматы», — сообщила официальный представитель ДВД Алматы Салтанат Азирбек.

По факту ограбления банка начато досудебное расследование по статье 191 УК РК «Грабеж». Добавим, что грабители забрали крупную сумму денег. Отметим, что в ЖК «Арай» находится отделение «Альфа Банка. Добавим, что в финучреждении ситуацию пока не комментируют, поскольку ведется следствие.