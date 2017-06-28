МАЗ повредил газопровод на «Красносельскстройматериалы»

Инцидент произошел в среду, 28 июня: около 12:00 спасателям поступило сообщение о ЧП на территории предприятия в городском поселке Красносельский. Подразделения МЧС оперативно прибыли на место происшествия.

МИНСК, 28 июн — Sputnik. Грузовой автомобиль МАЗ повредил газопровод на территории ОАО «Красносельскстройматериалы», произошла утечка газа, сообщили Sputnik в Гродненском областном управлении МЧС.

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«Выяснилось, что в результате ДТП с участием грузового автомобиля МАЗ-5516, двигавшегося через проходную завода с поднятым кузовом, произошло повреждение газовой трубы диаметром 219 мм и двух рядом проложенных неэксплуатируемых труб диаметром 150 мм», — сообщили в УМЧС.

По информации спасателей, в результате аварии произошла утечка газа. «Специалисты ПУ “Волковыскгаз” перекрыли его подачу в трубопровод», — добавили в областном УМЧС.

ЧП повлияло на работу мини ТЭЦ, питающей горячей водой и электроснабжением один из восьми филиалов предприятия. Кроме того, без горячей воды остались более 6,7 тысяч человек, проживающих в жилом секторе Красносельского.

«Также элементами неэксплуатируемых трубопроводов повреждены три частных легковых автомобиля, находившихся на стоянке за территорией завода», — продолжили спасатели.