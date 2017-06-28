Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Путин смеется Западу в лицо»: РФ за день получила 3 млрд - СМИ
Студент новосибирского госуниверситета умер после экзамена
«Почта России» раскрыла мошенническую схему на «сотни миллионов»
В соцсетях нашли новую угрозу для детей и подростков
СМИ: вылетевший из Москвы самолет подал сигнал бедствия
Возврат к рецессии Как мировая экономика оказалась на краю глобального краха
«Путин смеется Западу в лицо»: РФ за день получила 3 млрд - СМИ
Находка на Алтае угрожает теории эволюции
Август 1941: тайна танкового погрома под Ленинградом
Внедорожный Mustang: новые причуды арабских шейхов
СМИ: актриса Наталья Бондарчук отчитала Марию Максакову
Киев о последствиях постройки моста в Крыму — СМИ
Фото Екатерины Андреевой и ее 34-летней дочки восхитили Сеть
Как выглядит самая модная прическа лета-2017 (фото)
СМИ: экс-солист "Иванушек" находится в критическом состоянии
СМИ: «мальчишеский» образ Брежневой удивил Сеть
«Ловушки» для покупателей в торговых центрах
В России подешевели частные дома
Фоторепортажи
9Фургон наехал на прохожих в Лондоне
12«Смерть стоит того, чтобы жить»
18:03 (мск), источник: Sputnik.by

МАЗ повредил газопровод на «Красносельскстройматериалы»

Авария не только повлияла на работу самого завода, но и оставила без горячей воды целый жилой сектор городского поселка.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 28 июн — Sputnik. Грузовой автомобиль МАЗ повредил газопровод на территории ОАО «Красносельскстройматериалы», произошла утечка газа, сообщили Sputnik в Гродненском областном управлении МЧС.

Инцидент произошел в среду, 28 июня: около 12:00 спасателям поступило сообщение о ЧП на территории предприятия в городском поселке Красносельский. Подразделения МЧС оперативно прибыли на место происшествия.

Читайте также
Руководители «Брестэнерго» предстали перед судом по делу о взрыве на Лунинецкой ТЭЦ

«Выяснилось, что в результате ДТП с участием грузового автомобиля МАЗ-5516, двигавшегося через проходную завода с поднятым кузовом, произошло повреждение газовой трубы диаметром 219 мм и двух рядом проложенных неэксплуатируемых труб диаметром 150 мм», — сообщили в УМЧС.

По информации спасателей, в результате аварии произошла утечка газа. «Специалисты ПУ “Волковыскгаз” перекрыли его подачу в трубопровод», — добавили в областном УМЧС.

ЧП повлияло на работу мини ТЭЦ, питающей горячей водой и электроснабжением один из восьми филиалов предприятия. Кроме того, без горячей воды остались более 6,7 тысяч человек, проживающих в жилом секторе Красносельского.

«Также элементами неэксплуатируемых трубопроводов повреждены три частных легковых автомобиля, находившихся на стоянке за территорией завода», — продолжили спасатели.

Собеседники агентства рассказали, что на месте происшествия работала комиссия по ЧС в составе специалистов предприятия. Проводятся ремонтно-восстановительные работы.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Молдавская диаспора готовит вопросы к визиту Игоря Додона
Минобороны опровергло захват российского военного под Луганском
В России построят новый авианосец
Кремль прокомментировал скандал с памятной доской Сталину
Дуров согласился на внесение Telegram в реестр Роскомнадзора
КНДР заочно вынесла смертный приговор экс-президенту Южной Кореи
Сирийские СМИ сообщили о 40 погибших от авиаудара коалиции
Психолог: На домашнем ЧМ Россия будет мучиться
Спорт
Звездные войны в Казани Сборные Португалии и Чили своим полуфинальным противостоянием откроют плей-офф Кубка конфедераций — 2017. Матч в Казани обещает получиться ярким и жестким
Авто
Новый Renault Koleos и конкуренты: онлайн «Авто Mail.Ru» «Авто Mail.Ru» протестировал кроссовер Renault Koleos нового поколения. Как изменился французский «паркетник» и что его отличает от соплатформенного Nissan X-Trail?
Hi-Tech
Фото дня: Тиньков обещает заплатить за удаление Telegram За удаление Telegram предприниматель обещает деньги, которые якобы можно получить в одноименном банке
Кино
Умер исполнитель главной роли в «Девушке с татуировкой дракона» Актер умер на 57-м году жизни в окружении семьи
Недвижимость
10 причин поделить недвижимость до свадьбы
Москвичам помогут увеличить площадь квартир в рамках реновации
В России станет меньше гостиниц
В Москве построят два новых железнодорожных вокзала
Леди
Месси боб: главная прическа лета 2017 Вот увидите, к концу лета стрижку «месси боб» будет носить если не каждая вторая девушка, то каждая третья — уж точно. А пока расскажем, что это за прическа такая.
Дети
История с «липовой» медалью получила неожиданный поворот Школьная медаль дочери чиновницы из Адыгеи признана заслуженной.    
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь