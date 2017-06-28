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18:21 (мск), источник: Prokazan.ru

Экс-главе Татфондбанка стало хуже в СИЗО, ему помогли врачи

В Казани в СИЗО 27 июня арестованный экс-глава Татфондбанка Роберт Мусин пожаловался на ухудшение самочувствия, ему сразу же была оказана медицинская помощь. Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН по РТ.

 — Ему была оказана необходимая врачебная помощь. В настоящее время его состояние контролируется, — говорится в сообщении.

Напомним, 10 мая Мусина уже госпитализировали, после он вновь вернулся из больницы в СИЗО. После этого стало известно, что Мусин больше не сидит один в четырехместной камере, у него появились соседи.

Напомним, Мусин обвиняется в мошенничестве с кредитом Центробанка в 3 млрд рублей, а также подозревается в злоупотреблениях полномочиями по двум фактам возврата залогового имущества по кредитам ТФБ в декабре 2016 года, перед самым крахом банка.

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