Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: «Если Россия не уйдет из Сирии, ее заставят»
Студент новосибирского госуниверситета умер после экзамена
Чем заканчивались задержания российских военных на Украине
Необычный семейный портрет растрогал пользователей соцсетей
Отец «пьяного» ребенка раскрыл итоги автотехнической экспертизы
Звездные футболисты показали Россию фанатам (фото)Игроки, приехавшие в РФ на Кубок Конфедераций, делятся фотовпечатлениями со своими болельщиками
«Путин смеется Западу в лицо»: РФ за день получила 3 млрд - СМИ
Находка на Алтае угрожает теории эволюции
Пять способов трансформировать свой автомобиль
В Уфе показали автозаки повышенной комфортности
Наталья Бондарчук заговорила о "подлости" Максаковой - СМИ
Киев о последствиях постройки моста в Крыму — СМИ
Фото Екатерины Андреевой и ее 34-летней дочки восхитили Сеть
Как выглядит самая модная прическа лета-2017 (фото)
Экс-солист "Иванушек" госпитализирован: критическое состояние
СМИ: «мальчишеский» образ Брежневой удивил Сеть
Из-за назначения сына Рогозина направлено обращение к президенту
МИД РФ сделал предупреждение США
Фоторепортажи
9Фургон наехал на прохожих в Лондоне
12«Смерть стоит того, чтобы жить»
18:12 (мск), источник: АиФ Самара

В Тольятти два иностранца осуждены к лишению свободы за похищение человека

Отбывать наказание сужденные будут в колонии строгого режима.

В Тольятти вынесен приговор Теймуру Мамедову и Аллахверди Аллахвердиеву, которые признаны виновными в похищении человека, сообщает прокуратура Самарской области.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что Мамедов и Аллахвердиев 18 декабря 2015 года, возле спортивного комплекса «Олимп», угрожая потерпевшему предметом, похожим на пистолет, силой посадили его в автомобиль и увезли в Саратовскую область, где насильно удерживали до 22 декабря 2015 года, пока один из охранников добровольно не отпустил мужчину. В это время другие лица требовали от родственников потерпевшего выкуп 10 млн евро за его освобождение.

В судебном заседании, как и на предварительном следствии, подсудимые вину не признали.

Суд приговорил Мамедова к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима без ограничения свободы, Аллахвердиева — к 7,5, годам лишения свободы в колонии строгого режима без ограничения свободы.

Приговор в законную силу не вступил.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Почему толстеют те, кто не ест после 6-ти? Эксперт о том, как нужно питаться правильно
Минобороны опровергло захват российского военного под Луганском
В России построят новый авианосец
Кремль прокомментировал скандал с памятной доской Сталину
Дуров согласился на внесение Telegram в реестр Роскомнадзора
КНДР заочно вынесла смертный приговор экс-президенту Южной Кореи
Сирийские СМИ сообщили о 40 погибших от авиаудара коалиции
Психолог: На домашнем ЧМ Россия будет мучиться
Спорт
Звездные войны в Казани Сборные Португалии и Чили своим полуфинальным противостоянием откроют плей-офф Кубка конфедераций — 2017. Матч в Казани обещает получиться ярким и жестким
Авто
Новый Renault Koleos и конкуренты: онлайн «Авто Mail.Ru» «Авто Mail.Ru» протестировал кроссовер Renault Koleos нового поколения. Как изменился французский «паркетник» и что его отличает от соплатформенного Nissan X-Trail?
Hi-Tech
Фото дня: Тиньков обещает заплатить за удаление Telegram За удаление Telegram предприниматель обещает деньги, которые якобы можно получить в одноименном банке
Кино
Умер исполнитель главной роли в «Девушке с татуировкой дракона» Актер умер на 57-м году жизни в окружении семьи
Недвижимость
10 причин поделить недвижимость до свадьбы
В Москве построят два новых железнодорожных вокзала
Россиян ожидает повышение тарифов на услуги ЖКХ
Сергей Полонский пообещал вернуть деньги обманутым дольщикам
Леди
Месси боб: главная прическа лета 2017 Вот увидите, к концу лета стрижку «месси боб» будет носить если не каждая вторая девушка, то каждая третья — уж точно. А пока расскажем, что это за прическа такая.
Дети
История с «липовой» медалью получила неожиданный поворот Школьная медаль дочери чиновницы из Адыгеи признана заслуженной.    
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь