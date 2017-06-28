В Тольятти два иностранца осуждены к лишению свободы за похищение человека

В Тольятти вынесен приговор Теймуру Мамедову и Аллахверди Аллахвердиеву, которые признаны виновными в похищении человека, сообщает прокуратура Самарской области.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что Мамедов и Аллахвердиев 18 декабря 2015 года, возле спортивного комплекса «Олимп», угрожая потерпевшему предметом, похожим на пистолет, силой посадили его в автомобиль и увезли в Саратовскую область, где насильно удерживали до 22 декабря 2015 года, пока один из охранников добровольно не отпустил мужчину. В это время другие лица требовали от родственников потерпевшего выкуп 10 млн евро за его освобождение.

В судебном заседании, как и на предварительном следствии, подсудимые вину не признали.

Суд приговорил Мамедова к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима без ограничения свободы, Аллахвердиева — к 7,5, годам лишения свободы в колонии строгого режима без ограничения свободы.

Приговор в законную силу не вступил.