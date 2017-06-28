В Бресте кровельщик упал с третьего этажа

Несчастный случай произошел 27 июня около 14 часов 30 минут во время ремонта балконов по улице Гоголя в областном центре. Мужчина находился на площадке строительных лесов, расположенной на уровне третьего этажа здания, то есть на высоте около 9,5 метров. При падении он получил многочисленные телесные повреждения и в крайне тяжелом состоянии госпитализирован в реанимационное отделение областной больницы.

Проверку по факту травмирования рабочего проводит Брестский межрайонный отдел Следственного комитета.

«Следственно-оперативной группой с привлечением сотрудников государственной инспекции труда проведен осмотр места происшествия, опрошены коллеги пострадавшего, изъята служебная документация. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, проверяется соблюдение законодательства по охране труда», — дополнила Марина Дранькова.