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19:16 (мск), источник: БЕЛТА

В Бресте кровельщик упал с третьего этажа

28 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте выясняются обстоятельства падения 56-летнего кровельщика строительной организации при выполнении монтажных работ, сообщила БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Марина Дранькова.

Несчастный случай произошел 27 июня около 14 часов 30 минут во время ремонта балконов по улице Гоголя в областном центре. Мужчина находился на площадке строительных лесов, расположенной на уровне третьего этажа здания, то есть на высоте около 9,5 метров. При падении он получил многочисленные телесные повреждения и в крайне тяжелом состоянии госпитализирован в реанимационное отделение областной больницы.

Проверку по факту травмирования рабочего проводит Брестский межрайонный отдел Следственного комитета.

«Следственно-оперативной группой с привлечением сотрудников государственной инспекции труда проведен осмотр места происшествия, опрошены коллеги пострадавшего, изъята служебная документация. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, проверяется соблюдение законодательства по охране труда», — дополнила Марина Дранькова.

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