Приговор осужденным за жестокое убийство Оркена оставили без изменений

Новость о том, что мачеха убила 11-летнего Оркена Азаматулы, потрясла казахстанцев зимой. Мальчик пропал, а через двое суток его нашли мертвым на окраине Алматы.

Однако в апелляционном суде Алматинской области тюремный срок для всех оставили прежним.

Неожиданный поворот произошел в деле об убийстве студента в Алматы

К зданию областного суда родственники погибшего Оркена Азаматулы сегодня пришли с самого утра.

Никто из них даже представить не мог, что фигуранты такой жестокой расправы подадут апелляцию. Ведь наказание для всех и так слишком мягкое, считает мать шестиклассника.

На процессе не было ни одного из убийц 11-летнего Оркена Азаматулы. Только их адвокаты.

Представитель Шарипы Акбердиевой настаивал провести дополнительную экспертизу, потому что мачеха шестиклассника якобы страдает психическим расстройством.

А адвокат Руслана Муталиева просил оправдать его. Мол, таксист о преступлении ничего не знал.

Наказание для всех пятерых фигурантов жестокого убийства осталось прежним.

Организатор Шарипа Акбердиева проведет за решеткой 25 лет. Ее сын Темир 23 года, дочь Айдана — 16. На год больше — водитель Руслан Муталиев.

Сводный брат Темира несовершеннолетний Кадыржан Гулямов по-прежнему осужден на 12 лет.

Будут ли осужденные еще раз обжаловать приговор, пока неизвестно. Затрудняются ответить на этот вопрос и адвокаты, ведь в апелляционном суде посчитали решение первой инстанции законным и справедливым.