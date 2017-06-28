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19:35 (мск), источник: Nur.kz

Приговор осужденным за жестокое убийство Оркена оставили без изменений

Приговор совершившим жестокое убийство школьника из Алматы оставили без изменений.

Приговор фигурантам жестокого убийства шестиклассника Оркена Азаматулы оставили без изменений. Адвокаты пятерых осужденных просили смягчить наказание или вовсе оправдать преступников, передает КТК.

Однако в апелляционном суде Алматинской области тюремный срок для всех оставили прежним.

Новость о том, что мачеха убила 11-летнего Оркена Азаматулы, потрясла казахстанцев зимой. Мальчик пропал, а через двое суток его нашли мертвым на окраине Алматы.

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К зданию областного суда родственники погибшего Оркена Азаматулы сегодня пришли с самого утра.

Никто из них даже представить не мог, что фигуранты такой жестокой расправы подадут апелляцию. Ведь наказание для всех и так слишком мягкое, считает мать шестиклассника.

На процессе не было ни одного из убийц 11-летнего Оркена Азаматулы. Только их адвокаты.

Представитель Шарипы Акбердиевой настаивал провести дополнительную экспертизу, потому что мачеха шестиклассника якобы страдает психическим расстройством.

А адвокат Руслана Муталиева просил оправдать его. Мол, таксист о преступлении ничего не знал.

Наказание для всех пятерых фигурантов жестокого убийства осталось прежним.

Организатор Шарипа Акбердиева проведет за решеткой 25 лет. Ее сын Темир 23 года, дочь Айдана — 16. На год больше — водитель Руслан Муталиев.

Сводный брат Темира несовершеннолетний Кадыржан Гулямов по-прежнему осужден на 12 лет.

Будут ли осужденные еще раз обжаловать приговор, пока неизвестно. Затрудняются ответить на этот вопрос и адвокаты, ведь в апелляционном суде посчитали решение первой инстанции законным и справедливым.

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