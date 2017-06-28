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20:28 (мск), источник: Интерфакс

Путин обвинил иностранные спецслужбы в прямой поддержке террористов

По словам президента, таким образом они пытаются дестабилизировать регионы у границ РФ.

Источник: AP 2017

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU — Ряд зарубежных спецслужб напрямую поддерживают экстремистские и террористические группировки для дестабилизации регионов вблизи российских границ, заявил президент РФ Владимир Путин.

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«Вы хорошо знаете, с какими вызовами сталкивается Россия: это и попытки сдержать наше развитие, навязать противостояние, дестабилизировать регионы, находящиеся вблизи российских границ. В том числе в качестве орудия используются террористические и экстремистские группировки. Не секрет, что некоторые из них старательно опекаются, а то и получают прямую поддержку от спецслужб ряда государств», — заявил Путин, который приехал в среду в штаб-квартиру СВР, чтобы поздравить офицеров Службы с 95-летием нелегальной разведки.

Президент также констатировал активизацию иностранных спецслужб в их деятельности против России и ее союзников.

«В ход идут новые методы сбора и вброса информации, кибератаки, попытки вербовать агентов, чтобы получить доступ к данным об оборонном, экономическом, ресурсном потенциале России», — заявил президент.

Комментарии
13
алексей смирнов
Что бы сидеть на троне вечно,ВВП просто необходимо постоянно нагнетать обстановку,создавать мнимых врагов,тем более в экономике хвастаться абсолютно нечем.Возникает вопрос,почему враги хотят сдержать развитие именно России,если она и так отстаёт во всём? А к примеру не Китая или Японии или Южной Кореи.
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Marina Rajic
А пояему бы не назвать эти государства и показать доказательства всему миру !!! Зачем вечно играть. ХОРОШО ВОСПИТАННОГО!!! Миру это не нужно и дипломатия тоже и международные закони тоже !!! Не пора ли зубе показать а не очнутся когда враг уже у постели, а Россия все спить , и спить и жалуется !!!
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Михаилl Кошелев
Не надо далеко ходить: ты не мнимый враг, а самый, что ни на есть настоящий! Почему именно Россия? А ты этот вопрос задай Госдепу, почему им не интересна Монголия, а от России у них психоз! Очень уж много на просторах инета появилось подобных тебе ( сам определись, что бы меня не забанили)
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