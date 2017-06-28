Поезд Варшава — Берлин задержан из-за информации о взрывном устройстве
ВАРШАВА, 28 июн — РИА Новости. Поезд Варшава — Берлин задержан на станции Могильне (Куявско-Поморское воеводство)
ВАРШАВА, 28 июн — РИА Новости. Поезд Варшава — Берлин задержан на станции Могильне (Куявско-Поморское воеводство)
«Изначально информация о том, что в поезде находится бомба, была передана по электронной почте на горячую линию PKP (Польская железная дорога). Поезд был остановлен на станции в Могильне. Из него и из близлежащих домов эвакуированы около 600 человек», — сообщает местная полиция.
В настоящее время поезд обследуют специалисты