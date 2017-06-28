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22:05 (мск), источник: РИА Новости

Поезд Варшава — Берлин задержан из-за информации о взрывном устройстве

ВАРШАВА, 28 июн — РИА Новости. Поезд Варшава — Берлин задержан на станции Могильне (Куявско-Поморское воеводство) из-за информации о взрывном устройстве.

«Изначально информация о том, что в поезде находится бомба, была передана по электронной почте на горячую линию PKP (Польская железная дорога). Поезд был остановлен на станции в Могильне. Из него и из близлежащих домов эвакуированы около 600 человек», — сообщает местная полиция.

В настоящее время поезд обследуют специалисты саперно-пиротехнической службы. На месте присутствуют спасатели и полицейские.

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