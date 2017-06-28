Прокуратура расследует массовое побоище в Кировоградской области

Накануне в селе Бережинка Кировоградской области во вторник произошло столкновение между правоохранителями, местными жителями и бойцами батальона «Донбасс». Как стало известно, причиной этому стал продолжающийся конфликт из-за агропредприятия «Нива-2010».

КИЕВ, 28 июн — РИА Новости Украина. Прокуратура начала расследовать правомерность применения физического воздействия правоохранителями при обеспечении правопорядка в селе Бережинка Кировоградской области 27 июня, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

«Прокуратурой Кировоградской области начато расследование по факту превышения полномочий должностными лицами Главного управления Национальной полиции в Кировоградской области, специального подразделения Национальной полиции “КОРД” и Национальной гвардии при обеспечении вчера, 27 июня 2017 года, общественного порядка в с. Бережинка Кировоградского района», — говорится в сообщении.

В рамках досудебного расследования установлено, что сотрудниками полиции и Нацгвардии проводились мероприятия по обеспечению правопорядка вокруг спорного имущества агропредприятия в с. Бережинка и обнаружены на территории агропредприятия представители общественной организации «Внутренний корпус батальона Донбасс».

«В ходе выяснения полицией истинной цели прибытия и законности действий этих лиц, которыми на тот момент не было предоставлено никаких соглашений на осуществление охранной деятельности и подтверждение их полномочий, оснований пребывания на территории предприятия, возникла стычка между правоохранителями и представителями общественной организации», — уточнили в прокуратуре.

В результате столкновения полицейскими было применено физическое воздействие и причинены телесные повреждения нескольким лицам.