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11:01 (мск), источник: Новый Калининград

Со счета 82-летнего калининградца похитили 20 тысяч рублей

82-летний житель Калининграда обратился в полицию с заявлением о том, что у него со счета похитили 20 тыс рублей. Об этом сообщает пресс-служба областного Управления МВД России.

Источник: Новый Калининград

Пенсионеру, как он сам рассказал, позвонили по объявлению, которое он сам разместил на специализированном интернет-сайте. Мужчине предложили купить вещь, которую он хотел продать и, чтобы внести предоплату, попросили назвать номер банковской карты. Завладев этой информацией, злоумышленники получили доступ к его счету и похитили сбережения 82-летнего калининградца.
Сотрудники уголовного розыска в настоящий момент устанавливают личность преступников. Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину». Согласно нормам УК РФ, осужденным по этой статье грозит до 5 лет лишения свободы.

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