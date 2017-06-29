Со счета 82-летнего калининградца похитили 20 тысяч рублей

Пенсионеру, как он сам рассказал, позвонили по объявлению, которое он сам разместил на специализированном интернет-сайте. Мужчине предложили купить вещь, которую он хотел продать и, чтобы внести предоплату, попросили назвать номер банковской карты. Завладев этой информацией, злоумышленники получили доступ к его счету и похитили сбережения 82-летнего калининградца.

Сотрудники уголовного розыска в настоящий момент устанавливают личность преступников. Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину». Согласно нормам УК РФ, осужденным по этой статье грозит до 5 лет лишения свободы.

