Британец, которого сбил автобус, поднялся на ноги и пошел в паб
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. В сети появилась видеозапись с камеры наблюдения, на которую попал инцидент с автобусом в британском городе Рединг, сообщает The Guardian.
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. В сети появилась видеозапись с камеры наблюдения, на которую попал инцидент с автобусом в британском городе Рединг, сообщает The Guardian.
На кадрах записи, выложенных на YouTube, видно, как автобус на высокой скорости сбивает с ног идущего по тротуару мужчину. Тот, пролетев несколько метров, почти мгновенно встает и заходит в ближайший паб.
53-летний британец Саймон Смит, ставший жертвой инцидента, отделался лишь царапинами и ссадинами, уточняет The Guardian.