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28 июня, источник: РИА Новости

Британец, которого сбил автобус, поднялся на ноги и пошел в паб

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. В сети появилась видеозапись с камеры наблюдения, на которую попал инцидент с автобусом в британском городе Рединг, сообщает The Guardian.

На кадрах записи, выложенных на YouTube, видно, как автобус на высокой скорости сбивает с ног идущего по тротуару мужчину. Тот, пролетев несколько метров, почти мгновенно встает и заходит в ближайший паб.

53-летний британец Саймон Смит, ставший жертвой инцидента, отделался лишь царапинами и ссадинами, уточняет The Guardian.

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