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02:05 (мск), источник: РИА Новости

Присяжные продолжат голосование по вердикту обвиняемым в убийстве Немцова

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Присяжные по делу об убийстве политика Бориса Немцова в четверг продолжат голосование по вердикту обвиняемым.

Источник: РИА Новости

Ожидалось, что присяжные вынесут вердикт в среду, но обсуждение в общей сложности заняло восемь часов, они взяли перерыв до 11.00 четверга.

Уже ясно, что одного или нескольких подсудимых по крайней мере по одному из эпизодов присяжные склонны считать виновными — об этом свидетельствует факт проведения голосования по поводу снисхождения, о котором стало известно в ходе возникших к суду вопросов. Но детали и о каком именно эпизоде и обвиняемом идет речь, пока не ясно.

На скамье подсудимых находятся предполагаемый убийца Заур Дадаев, Хамзат Бахаев, который, по версии следствия, снабжал сообщников информацией и должен был укрыть их после преступления, Темирлан Эскерханов, которому вменяется отслеживание маршрутов Немцова, а также братья Анзор и Шадид Губашевы.

Также продолжается расследование выделенного в отдельное производство уголовного дела в отношении предполагаемого заказчика и организатора убийства Руслана Мухудинова, находящегося с ноября 2015 года в международном розыске, и в отношении ряда неустановленных лиц.

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