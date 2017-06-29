Присяжные продолжат голосование по вердикту обвиняемым в убийстве Немцова

Ожидалось, что присяжные вынесут вердикт в среду, но обсуждение в общей сложности заняло восемь часов, они взяли перерыв до 11.00 четверга.

Уже ясно, что одного или нескольких подсудимых по крайней мере по одному из эпизодов присяжные склонны считать виновными — об этом свидетельствует факт проведения голосования по поводу снисхождения, о котором стало известно в ходе возникших к суду вопросов. Но детали и о каком именно эпизоде и обвиняемом идет речь, пока не ясно.

На скамье подсудимых находятся предполагаемый убийца Заур Дадаев, Хамзат Бахаев, который, по версии следствия, снабжал сообщников информацией и должен был укрыть их после преступления, Темирлан Эскерханов, которому вменяется отслеживание маршрутов Немцова, а также братья Анзор и Шадид Губашевы.

Также продолжается расследование выделенного в отдельное производство уголовного дела в отношении предполагаемого заказчика и организатора убийства Руслана Мухудинова, находящегося с ноября 2015 года в международном розыске, и в отношении ряда неустановленных лиц.