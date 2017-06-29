В университете американского штата Кентукки прогремел взрыв
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Администрация университета Murray State University в американском штате Кентукки сообщила о взрыве в одном из зданий.
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Администрация университета Murray State University в американском штате Кентукки сообщила о взрыве в одном из зданий.
«В зале Richmond произошел взрыв. На месте работают службы экстренной помощи. Просьба не приближаться к месту происшествия», — говорится на официальной странице администрации университета в Twitter.
Подробности инцидента не уточняются.