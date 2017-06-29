В Новосибирске пенсионера сдали в ПНД из-за аварии

В Новосибирске 88-летнего мужчину отправили в психиатрическую лечебницу из-за того, что он сбил женщину с дочкой. Инцидент произошел в августе 2016 года. На улице Петухова Кировского района мегаполиса водитель Нивы мчался на запрещающий сигнал светофора, в результате чего сбил на пешеходном переходе женщину с ее дочерью в возрасте 13 лет. Об этом сообщили в прокуратуре Кировского района.

У девочки констатировали закрытую черепно-мозговую травму, а её мать также серьёзно пострадала.