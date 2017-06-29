В Австралии главу секретариата Ватикана обвиняют в домогательствах

«Кардинал Пелл обвиняется по нескольким пунктам, это касается преступлений сексуального характера», — заявил представитель полиции австралийского штата Виктория Шейн Паттон (Shane Patton). По его словам, обвинения были выдвинуты на основании нескольких исковых заявлений.

По словам представителя полиции, Пелл должен предстать перед судом в Мельбурне 18 июля.