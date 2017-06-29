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04:34 (мск), источник: РИА Новости

В Австралии главу секретариата Ватикана обвиняют в домогательствах

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Полиция Австралии предъявила обвинения главе секретариата Ватикана по экономическим вопросам, австралийскому кардиналу Джорджу Пеллу обвинения в сексуальных домогательствах, сообщает агентство Рейтер.

Источник: AP 2017

«Кардинал Пелл обвиняется по нескольким пунктам, это касается преступлений сексуального характера», — заявил представитель полиции австралийского штата Виктория Шейн Паттон (Shane Patton). По его словам, обвинения были выдвинуты на основании нескольких исковых заявлений.

По словам представителя полиции, Пелл должен предстать перед судом в Мельбурне 18 июля.

В июле прошлого года стало известно, что полиция проводит расследование в отношении Пелла в связи с заявлениями о его причастности к растлению несовершеннолетних. Как сообщала австралийская телерадиокомпания ABC, расследование заявлений против кардинала ведется уже на протяжении года. Обвинения в адрес Пелла затрагивают период с 1970-х по 1990-е. В октябре австралийская полиция допросила Пелла по этому делу. Сам кардинал заявлял, что «утверждения о том, что он когда-либо в своей жизни домогался кого-либо где бы то ни было, абсолютно ложны».

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