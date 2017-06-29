Казначею Ватикана предъявили обвинение в сексуальных домогательствах
В Австралии предъявили обвинение в сексуальных домогательствах главе секретариата Ватикана по экономическим вопросам кардиналу Джорджу Пеллу. Об этом заявил на
В Австралии предъявили обвинение в сексуальных домогательствах главе секретариата Ватикана по экономическим вопросам кардиналу Джорджу Пеллу. Об этом заявил на
Обвинения выдвинуты по нескольким исковым заявлениям, каждое из которых касается преступлений сексуального характера, отмечает агентство. 76-летний Пелл должен предстать перед судом 18 июля. Других подробностей не уточняется.
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Полиция начала расследование в отношении Пелла в июле прошлого года. В правоохранительных органах заявляли, что священник причастен к растлению несовершеннолетних. В 2015 году ему предъявляли обвинение в сокрытии преступлений педофилов. Кардинал также попадал в поле зрение полиции в 1970—1990-х годах.
Пелл жил в Австралии с 2001 по 2014 годы, а затем переехал в Ватикан.