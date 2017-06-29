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04:53 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Пьяная женщина напала на врача скорой помощи в Иркутске

СК начал доследственную проверку по факту инцидента.

Источник: IrkutskMedia.ru

Конфликт между фельдшером скорой помощи и пациенткой, вызвавшей врачей, завязался по дороге в больницу в Иркутске накануне, 28 июня. 36-летняя женщина, которая, предположительно, находилась в состоянии опьянения, толкнула медработника, в результате чего последняя ударилась головой, получила небольшой ушиб. Следственным отделом по Иркутскому району СУ СКР по Иркутской области начата доследственная проверка по факту хулиганских действий в отношении врачей скорой помощи. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

На место происшествия по тревоге незамедлительно был направлен наряд вневедомственной охраны Росгвардии. В это время к карете скорой помощи подъехал супруг пациентки и, вступив в словесную перепалку с врачами, забрал супругу и скрылся.

«В кратчайшие сроки сотрудниками Росгвардии семейная пара была задержана и передана полиции для дальнейшего разбирательства», — говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как отметили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области, муж женщины находился за рулем своего транспортного средства с признаками алкогольного опьянения. За отказ от прохождения медосвидетельствования инспекторами ГИБДД он привлечен к административной ответственности и помещен в спецприменик.

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