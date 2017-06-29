Пьяная женщина напала на врача скорой помощи в Иркутске

Конфликт между фельдшером скорой помощи и пациенткой, вызвавшей врачей, завязался по дороге в больницу в Иркутске накануне, 28 июня. 36-летняя женщина, которая, предположительно, находилась в состоянии опьянения, толкнула медработника, в результате чего последняя ударилась головой, получила небольшой ушиб. Следственным отделом по Иркутскому району СУ СКР по Иркутской области начата доследственная проверка по факту хулиганских действий в отношении врачей скорой помощи. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

На место происшествия по тревоге незамедлительно был направлен наряд вневедомственной охраны Росгвардии. В это время к карете скорой помощи подъехал супруг пациентки и, вступив в словесную перепалку с врачами, забрал супругу и скрылся.

«В кратчайшие сроки сотрудниками Росгвардии семейная пара была задержана и передана полиции для дальнейшего разбирательства», — говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.