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06:49 (мск), источник: Lenta.Ru

Неизвестный протаранил ворота резиденции президента Бразилии

Неизвестный на машине сбил ограду дворца Алворада — официальной резиденции президента Бразилии Мишела Темера. Главы государства в это время там не было, сообщает портал Globo.

Источник: Reuters

Попытка вторжения во дворец была совершена поздно вечером в среду, 28 июня. Охранники открыли огонь по автомобилю, когда тот проехал на запретную территорию. Водителя задержали, а резиденцию оцепили.

Полицейские выясняют обстоятельства случившегося.

27 июня главный федеральный прокурор Бразилии Родриго Жанот выдвинул обвинение против Темера в получении взятки. Оно направлено в Верховный суд. Это обвинение, как ожидается, будет первым в череде дел о предполагаемых эпизодах коррупции в отношении крайне непопулярного лидера страны.

Мишел Темер, который до этого был вице-президентом, стал главой государства в 2016 году после импичмента Руссефф. Сенат санкционировал ее отрешение от должности за финансовые нарушения. Предполагается, что Темер будет управлять страной до 1 января 2019 года, когда должен был истечь президентский срок Руссефф.

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