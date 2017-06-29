Неизвестный протаранил ворота резиденции президента Бразилии

Попытка вторжения во дворец была совершена поздно вечером в среду, 28 июня. Охранники открыли огонь по автомобилю, когда тот проехал на запретную территорию. Водителя задержали, а резиденцию оцепили.

Полицейские выясняют обстоятельства случившегося.

27 июня главный федеральный прокурор Бразилии Родриго Жанот выдвинул обвинение против Темера в получении взятки. Оно направлено в Верховный суд. Это обвинение, как ожидается, будет первым в череде дел о предполагаемых эпизодах коррупции в отношении крайне непопулярного лидера страны.