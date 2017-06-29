Владелец гостиницы в Омске украл у государства более 1 миллиона

Омский предприниматель, занимающийся гостиничным бизнесом, подозревается в мошенничестве.

Следственные органы Следственного комитета РФ по Омской области завели уголовное дело на индивидуального предпринимателя. Бизнесмена, чье имя следователи не называют, подозревают в мошенничестве.

По версии следствия, хозяин гостиницы намеренно направил в налоговые органы декларации НДС, но указал в них ложные цифры — сумма, подлежащая возмещению из бюджета была заведомо неверной. Отельер представил заявления о перечислении сумм НДС, исчисленных к возмещению, на свой расчетный счет.

Таким образом бизнесмен похитил 1,2 миллиона рублей, причинив бюджету РФ ущерб в особо крупном размере. Деньги омич потратил по собственному усмотрению, сообщили в региональном Следственном комитете.

В настоящее время следователи проводят обыски, изымают документы, устанавливают все обстоятельства.