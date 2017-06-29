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05:40 (мск), источник: VLADNEWS

Пьяный мотоциклист сбил двух женщин на пешеходном переходе в Приморье

Устанавливаются все обстоятельства произошедшей аварии.

Источник: VLADNEWS

В Приморье произошло ДТП с участием мотоциклиста, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГИБДД края.

Инцидент случился в Арсеньеве, в районе улицы Жуковского. 36-летний мужчина, управляющий мотоциклом, двигался со стороны улицы Жуковского в сторону улицы Островского, когда сбил на пешеходном переходе двух женщин. На место происшествия прибыл наряд полиции и бригада скорой помощи. Пострадавшие получили травмы различной степени тяжести. По предварительной информации, мотоциклист находился в нетрезвом состоянии.

В пресс-службе ГИБДД Приморья корреспондент у РИА VladNews сообщили, что на момент происшествия стаж вождения водителя мото составил 17 лет, в отношении мужчины составлен ряд административных материалов, в том числе по ст. 12.8 ч.1 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения», предполагающий наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

Сотрудниками полиции проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшей аварии. По результатам проверки будет принято дальнейшее процессуальное решение.

Если вы стали очевидцем интересных событий — пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

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