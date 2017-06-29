Пьяный мотоциклист сбил двух женщин на пешеходном переходе в Приморье
Устанавливаются все обстоятельства произошедшей аварии.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшей аварии.
В Приморье произошло ДТП с участием мотоциклиста, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
Инцидент случился в Арсеньеве, в районе улицы Жуковского. 36-летний мужчина, управляющий мотоциклом, двигался со стороны улицы Жуковского в сторону улицы Островского, когда сбил на пешеходном переходе двух женщин. На место происшествия прибыл наряд полиции и бригада скорой помощи. Пострадавшие получили травмы различной степени тяжести. По предварительной информации, мотоциклист находился в нетрезвом состоянии.
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Сотрудниками полиции проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшей аварии. По результатам проверки будет принято дальнейшее процессуальное решение.
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