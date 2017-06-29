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06:00 (мск), источник: АиФ Иркутск

Мотоциклист погиб при столкновении со столбом в Иркутске

Следствие ищет свидетелей смертельной аварии.

В Иркутске полицейские выясняют обстоятельства гибели мотоциклиста. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

Смертельный инцидент на дороге произошел 23 июня около 22 часов областного центра. Как установили автоинспекторы, 29-летний водитель мотоцикла «Кавасаки» на улице Маяковского в районе автозаправки не справился с управлением и съехал с дороги, где врезался в световую опору. В результате ДТП иркутянин погиб.

Правоохранители провели осмотр места аварии, опросили очевидцев случившегося, а также изучили видеозаписи с камер наблюдения. Теперь стражи порядка не исключают, что причиной возникшего ДТП могло стать грубое нарушение ПДД другим автомобилистом — водителем Газели. Отечественный автомобиль, под управлением 25-летнего мужчины в нарушение требований нанесенной на участке дороги разметки совершил поворот налево, тем самым мог помешать движению мотоциклиста.

В настоящее время следователями МВД проводится доследственная проверка. Всех, кто располагает какими-либо сведениями о случившемся, полиция просит обращаться по адресу: Иркутск, улица Трудовая, 9 кабинет № 209; или по телефону: 21−25−73. Следователь — Валерия Евгеньевна Долотказина.

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