Мотоциклист погиб при столкновении со столбом в Иркутске

В Иркутске полицейские выясняют обстоятельства гибели мотоциклиста. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

Смертельный инцидент на дороге произошел 23 июня около 22 часов областного центра. Как установили автоинспекторы, 29-летний водитель мотоцикла «Кавасаки» на улице Маяковского в районе автозаправки не справился с управлением и съехал с дороги, где врезался в световую опору. В результате ДТП иркутянин погиб.

Правоохранители провели осмотр места аварии, опросили очевидцев случившегося, а также изучили видеозаписи с камер наблюдения. Теперь стражи порядка не исключают, что причиной возникшего ДТП могло стать грубое нарушение ПДД другим автомобилистом — водителем Газели. Отечественный автомобиль, под управлением 25-летнего мужчины в нарушение требований нанесенной на участке дороги разметки совершил поворот налево, тем самым мог помешать движению мотоциклиста.