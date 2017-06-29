Публикация в соцсетях довела хабаровчанина до скамьи подсудимых

Хабаровск, 29 июня, AmurMedia.

Прокуратура Хабаровского края направила в суд уголовное дело в отношении еще одного хабаровчанина, обвиняемого в публичном оправдании терроризма. Обвиняемый разместил на общедоступной странице в социальной сети «ВКонтакте» видеоматериал, содержащий признаки оправдания терроризма, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе прокуратуры.

Прокурор Хабаровского края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении проживающего в г. Хабаровске 28-летнего гражданина Российской Федерации, уроженца Республики Дагестан. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма).

В ходе предварительного следствия установлено, что обвиняемый, являясь приверженцем радикальных течений ислама, 21.05.2014 г. разместил на персональной общедоступной странице в социальной сети «ВКонтакте» видеоматериал, в котором демонстрируется процесс взрыва магазина, содержащий признаки оправдания терроризма. Этими действиями, он сделал публичное заявление о признании идеологии и практики терроризма правильными, нуждающимися в поддержке и подражании.

Уголовное дело прокуратура направила для рассмотрения по существу в Дальневосточный окружной военный суд.