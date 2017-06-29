Публикация в соцсетях довела хабаровчанина до скамьи подсудимых
Он обвиняется в публичном оправдании терроризма.
Он обвиняется в публичном оправдании терроризма.
Хабаровск, 29 июня, AmurMedia.
Прокуратура Хабаровского края направила в суд уголовное дело в отношении еще одного хабаровчанина, обвиняемого в публичном оправдании терроризма. Обвиняемый разместил на общедоступной странице в социальной сети «ВКонтакте» видеоматериал, содержащий признаки оправдания терроризма, сообщили ИА AmurMedia в
Прокурор Хабаровского края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении проживающего в г. Хабаровске 28-летнего гражданина Российской Федерации, уроженца Республики Дагестан. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма).
В ходе предварительного следствия установлено, что обвиняемый, являясь приверженцем радикальных течений ислама,
Уголовное дело прокуратура направила для рассмотрения по существу в Дальневосточный окружной военный суд.