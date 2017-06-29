Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
На Украине готовят железнодорожную блокаду для России
5 супертехнологий лечения рака, доступных уже сегодня
"От вида бросило в жар": светский хроникер о платье Сотникововй
Необычный семейный портрет растрогал пользователей соцсетей
Госсекретарь США обратился к России и Китаю с призывом
В 2 раза быстрее инфляции Почему в России стремительно дорожает бензин?
СМИ: «Если Россия не уйдет из Сирии, ее заставят»
Нарколог объяснил феномен «пьяного мальчика»
Пять способов трансформировать свой автомобиль
В Уфе показали автозаки повышенной комфортности
"Кефирная диета - это супер": Рудковская о быстром похудении
Наталья Бондарчук о "подлости" Максаковой - СМИ
Фото Екатерины Андреевой и ее 34-летней дочки восхитили Сеть
Как выглядит самая модная прическа лета-2017 (фото)
Тимошенко: «До 2019 года от Украины не останется и костей»
Киев о последствиях постройки моста в Крыму — СМИ
Сделки с жильем будут заверять нотариусы
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Фоторепортажи
10В Москве снесли последнюю хрущевку серии К-7
12Акции памяти прошли в день начала Великой Отечественной войны
06:27 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Грузовик с прицепом сгорел на трассе в Новосибирской области

Полностью сгорела кабина водителя, прицеп получил повреждения, рассказали в МЧС.

Грузовик с прицепом сгорел на трассе в Новосибирской области, об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области.

Накануне вечером в Коченевском районе на дороге «Р-254» в районе села Белобородово загорелась фура «ДАФ» с прицепом.

«В результате пожара огнем повреждена кабина и прицеп автомобиля», — рассказали в ведомстве.

На тушение пожара привлекались 2 единицы техники и 9 человек личного состава.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Студент НГУ умер в больнице от инфаркта после экзамена
Сборная Чили вышла в финал Кубка конфедераций
Пушков: Вашингтон ждет предлога для атаки на Сирию
Счетная палата пожаловалась на Минздрав в Генпрокуратуру
Банки получили черные списки сомнительных клиентов
В Минобороны РФ посмеялись над «красотой» британского авианосца
Новые меры безопасности в США коснутся 180 авиакомпаний
СМИ: переход к устойчивому бюджету состоится на год раньше плана
Спорт
Браво. Вратарь сборной Чили затащил команду в финал Чемпионам Европы и Америки не хватило 90 минут, чтобы выяснить, кто лучше. Сборная Чили переиграла Португалию в серии пенальти
Авто
Фото дня: американец перевозил в машине пришельца Необычный случай произошел в пригороде американского города Розуэлл, хорошо известного любителям паранормальных явлений
Hi-Tech
Фото дня: Тиньков обещает заплатить за удаление Telegram За удаление Telegram предприниматель обещает деньги, которые якобы можно получить в одноименном банке
Кино
Умер исполнитель главной роли в «Девушке с татуировкой дракона» Актер умер на 57-м году жизни в окружении семьи
Недвижимость
Как продать или купить гараж?
Названы города РФ с самым дорогим и самым дешевым жильем
Обманутых дольщиков пригласили в Госдуму
ФСО разрешили вести стройки в заповедниках
Леди
Месси боб: главная прическа лета 2017 Вот увидите, к концу лета стрижку «месси боб» будет носить если не каждая вторая девушка, то каждая третья — уж точно. А пока расскажем, что это за прическа такая.
Дети
История с «липовой» медалью получила неожиданный поворот Школьная медаль дочери чиновницы из Адыгеи признана заслуженной.    
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь