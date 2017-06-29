Грузовик с прицепом сгорел на трассе в Новосибирской области
Полностью сгорела кабина водителя, прицеп получил повреждения, рассказали в МЧС.
Полностью сгорела кабина водителя, прицеп получил повреждения, рассказали в МЧС.
Грузовик с прицепом сгорел на трассе в Новосибирской области, об этом сообщает
Накануне вечером в Коченевском районе на дороге «Р-254» в районе села Белобородово загорелась фура «ДАФ» с прицепом.
«В результате пожара огнем повреждена кабина и прицеп автомобиля», — рассказали в ведомстве.
На тушение пожара привлекались 2 единицы техники и 9 человек личного состава.