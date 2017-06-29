Грузовик с прицепом сгорел на трассе в Новосибирской области, об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области.

Накануне вечером в Коченевском районе на дороге «Р-254» в районе села Белобородово загорелась фура «ДАФ» с прицепом.