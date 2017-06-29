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06:24 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Енисейском районе при пожаре погибла девушка

Причина смерти пока официально не установлена.

Во время пожара в Енисейском райне погибла молодая женщина, еще один человек получил сильные травмы. Сообщение о пожаре в поселке Подтесово появилось в группе «Я живу [В] Лесосибирске» в соцсети «ВКонтакте».

Сообщения о возгорании двухэтажного дома барачного типа поступили в пожарную часть около 19:48.

«Еще при подъезде к двухэтажному жилому дому был виден черный густой дым с кровли здания. Все жильцы восьмиквартирного дома эвакуировались самостоятельно до прибытия пожарных», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Остановить пожар удалось через час, к 20:50 на площади в 160 кв. метров. На месте работали 17 человек и 5 единиц техники.

По словам очевидцев, на первом этаже в 3-й квартире пожарные обнаружили тело женщины. Причина смерти пока официально не установлена.

Еще одна девушка, по словам очевидцев, выпрыгнула из окна до приезда пожарных и сломала обе ноги, ее увезли в центральную районную больницу в Енисейске.

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В Енисейском районе при пожаре погибла девушка
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