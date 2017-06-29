В Перми за неуплату налогов осудили двух предпринимателей
Следственный комитет РФ по Пермскому краю вынес приговор двум предпринимателям и их соучастнице. Они признаны виновными в уклонении от уплаты налогов и хищении чужого имущества.
Следственный комитет РФ по Пермскому краю вынес приговор двум предпринимателям и их соучастнице. Они признаны виновными в уклонении от уплаты налогов и хищении чужого имущества.
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Для возмещения ущерба на имущество злоумышленников стоимостью более 9 млн руб. наложен арест. Предприниматели приговорены к четырём годам лишения свободы и штрафу в размере 400 тыс. руб.
Их сообщница приговорена к трём годам лишения свободы и штрафу в размере 300 тыс. руб.