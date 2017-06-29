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07:36 (мск), источник: Newslab.ru

Пьяный водитель разбил иномарку и устроил драку во дворе мкрн. Пашенный

Красноярец врезался на ВАЗе в Toyota и подрался при попытке сбежать от владельца разбитой машины.

Красноярец врезался на ВАЗе в Toyota и подрался при попытке сбежать от владельца разбитой машины.

Авария произошла вчера вечером около дома № 14 на ул. Карамзина в Красноярске. По словам очевидцев, автомобиль ВАЗ-2109 влетел во двор на большой скорости и врезался в припаркованную Toyota Vista.

«Просто летел, пока не остановится. Мог в боковых по касательной въехать, а въехал, где небольшой поворот. Сила такая, что машина боком через бордюр сдвинулась. Ещё третью машину зацепили», — пояснил один из жителей дома.

После столкновения водитель ВАЗа попытался сбежать с места ДТП и устроил драку. В пресс-службе ГИБДД подтвердили, что виновник аварии был пьян. Дорожным полицейским предстоит выяснить все обстоятельства происшествия.

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