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07:54 (мск), источник: VLADNEWS

Жительница Приморья незаконно прописала в своем доме иностранцев

Возбуждено уголовное дело.

Полиция Приморья выявила факт предоставления заведомо ложных сведений при осуществлении миграционного учета, сообщает РИА Vladnews со ссылкой на пресс-службу УМВД Приморья.

59-летняя жительница села Монастырище оформила фиктивную регистрацию на четверых иностранных граждан. Женщина пояснила, что около двух лет назад она познакомилась с гражданином республики Узбекистан. Через некоторое время они начали проживать вместе в ее доме, в котором хозяйка зарегистрировала иностранного гражданина. Через год сожитель уехал на родину. Позже позвонил и предупредил, что в Приморский край приедут четверо его земляков для работы во Владивостоке и попросил оформить им регистрацию. Женщина согласилась и подготовила необходимые документы для постановки на учет иностранных граждан.

Полицейскими при проверке по адресу места регистрации установлено, что фактически в доме иностранные граждане не пребывают, их местонахождение женщине не известно.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 Уголовного Кодекса Российской Федерации (Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание — лишение свободы на срок до трех лет.

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