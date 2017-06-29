На Кубани объявили штормовое предупреждение
КРАСНОДАР, 29 июня, ФедералПресс. Синоптики объявили штормовое предупреждение в Краснодарском крае. На регион в ближайшее время обрушится непогода.
КРАСНОДАР, 29 июня, ФедералПресс. Синоптики объявили штормовое предупреждение в Краснодарском крае. На регион в ближайшее время обрушится непогода.
По информации
Непогода накроет регион в течение суток 29 июня, ночью и утром 30 июня. Кроме того, на реках и водотоках бассейна реки Кубань
Как писал «ФедералПресс» ранее, накануне в Мостовском районе Краснодарского края выпал град диаметром до пяти сантиметров. По информации