На Кубани объявили штормовое предупреждение

По информации пресс-службы кубанского ГУ МЧС России, в ближайшие три дня прогнозируются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром. Об этом пишет «Кубань 24».

Непогода накроет регион в течение суток 29 июня, ночью и утром 30 июня. Кроме того, на реках и водотоках бассейна реки Кубань юго-восточной территории Краснодарского края, реках Республики Адыгея возможен подъем уровня воды.