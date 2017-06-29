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09:18 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

На Кубани объявили штормовое предупреждение

КРАСНОДАР, 29 июня, ФедералПресс. Синоптики объявили штормовое предупреждение в Краснодарском крае. На регион в ближайшее время обрушится непогода.

По информации пресс-службы кубанского ГУ МЧС России, в ближайшие три дня прогнозируются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром. Об этом пишет «Кубань 24».

Непогода накроет регион в течение суток 29 июня, ночью и утром 30 июня. Кроме того, на реках и водотоках бассейна реки Кубань юго-восточной территории Краснодарского края, реках Республики Адыгея возможен подъем уровня воды.

Как писал «ФедералПресс» ранее, накануне в Мостовском районе Краснодарского края выпал град диаметром до пяти сантиметров. По информации пресс-службы регионального ГУ МЧС, осадки в виде града прошли в Псебайском городском поселении (пос. Перевалка, пос. Бурный).

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