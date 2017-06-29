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09:24 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Авария с четырьмя автомобилями спровоцировала пробку на левом берегу Новосибирска

Столкновение произошло прямо на кольце на площади Станиславского, никто не пострадал, рассказали очевидцы.

Авария с четырьмя автомобилями спровоцировала пробку на левом берегу Новосибирска, об этом сообщили очевидцы в сообществе мобильного приложения «Автоспас».

Авария произошла в 11:10 прямо на кольце на площади Станиславского. Столкнулись автомобили Lexus RX330, Lexus LS430, Toyota Camry и Toyota Voltz.

Участники аварии ехали в сторону улицы Степной.

«Вольц, Камри и седан Лексус остановились в потоке перед светофором, а водитель кроссовера Лексус отвлекся на автобус и собрал длинный паровозик», — рассказали очевидцы.

Данных о пострадавших нет.

На месте ДТП начинает собираться пробка. Водителям стоит быть внимательными и искать пути объезда.

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