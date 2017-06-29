Авария с четырьмя автомобилями спровоцировала пробку на левом берегу Новосибирска
Столкновение произошло прямо на кольце на площади Станиславского, никто не пострадал, рассказали очевидцы.
Столкновение произошло прямо на кольце на площади Станиславского, никто не пострадал, рассказали очевидцы.
Авария с четырьмя автомобилями спровоцировала пробку на левом берегу Новосибирска, об этом сообщили очевидцы в сообществе мобильного приложения «Автоспас».
Авария произошла в 11:10 прямо на кольце на площади Станиславского. Столкнулись автомобили Lexus RX330, Lexus LS430, Toyota Camry и Toyota Voltz.
Участники аварии ехали в сторону улицы Степной.
«Вольц, Камри и седан Лексус остановились в потоке перед светофором, а водитель кроссовера Лексус отвлекся на автобус и собрал длинный паровозик», — рассказали очевидцы.
Данных о пострадавших нет.
На месте ДТП начинает собираться пробка. Водителям стоит быть внимательными и искать пути объезда.