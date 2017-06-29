Два человека погибли в ДТП на трассе «Ростов-Таганрог»

По предварительной информации, водитель Kia Rio допустил касательное столкновение с Opel, после чего первый автомобиль съехал с дороги и врезался в дерево.

В результате ДТП два человека погибли, еще двое с травмами доставлены в больницу. Сотрудники ГИБДД обеспечивают безопасность дорожного движения на месте происшествия. Устанавливаются все обстоятельства аварии.