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09:14 (мск), источник: Городской репортер

Два человека погибли в ДТП на трассе «Ростов-Таганрог»

29 июня около 7:00 на 42 километре автодороги «Ростов-Таганрог» произошла авария, в результате которой два человека погибли и еще двое пострадали, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области.

По предварительной информации, водитель Kia Rio допустил касательное столкновение с Opel, после чего первый автомобиль съехал с дороги и врезался в дерево.

В результате ДТП два человека погибли, еще двое с травмами доставлены в больницу. Сотрудники ГИБДД обеспечивают безопасность дорожного движения на месте происшествия. Устанавливаются все обстоятельства аварии.

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