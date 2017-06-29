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09:26 (мск), источник: Volga News

В Красноармейском районе при подъеме уровня воды в пруду размыло дамбу

В среду, 28 июня, в с. Колокольцовка Красноармейского района при подъеме уровня воды в пруду «Центральный» произошло частичное размытие грунта дамбы, сообщает пресс-служба ПСС по Самарской области.

В результате асфальтовое покрытие было повреждено. Сотрудники полиции дорогу для движения автотранспорта на месте происшествия перекрыли в обоих направлениях. В 15:50 в с. Колокольцовка был направлен спасательный отряд Самарской области в количестве четырех человек на аварийно-спасательном автомобиле, укомплектованным двумя единицами плавсредств. Задача спасателей заключается в обеспечении безопасности населения на пешеходной переправе. На аварийной дамбе дежурство спасателей совместно с сотрудниками полиции будет осуществляться так же и в ночное время.

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