В Красноармейском районе при подъеме уровня воды в пруду размыло дамбу
В среду, 28 июня, в с. Колокольцовка Красноармейского района при подъеме уровня воды в пруду «Центральный» произошло частичное размытие грунта дамбы, сообщает
В среду, 28 июня, в с. Колокольцовка Красноармейского района при подъеме уровня воды в пруду «Центральный» произошло частичное размытие грунта дамбы, сообщает
В результате асфальтовое покрытие было повреждено. Сотрудники полиции дорогу для движения автотранспорта на месте происшествия перекрыли в обоих направлениях. В 15:50 в с. Колокольцовка был направлен спасательный отряд Самарской области в количестве четырех человек на