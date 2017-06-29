В Красноармейском районе при подъеме уровня воды в пруду размыло дамбу

В результате асфальтовое покрытие было повреждено. Сотрудники полиции дорогу для движения автотранспорта на месте происшествия перекрыли в обоих направлениях. В 15:50 в с. Колокольцовка был направлен спасательный отряд Самарской области в количестве четырех человек на аварийно-спасательном автомобиле, укомплектованным двумя единицами плавсредств. Задача спасателей заключается в обеспечении безопасности населения на пешеходной переправе. На аварийной дамбе дежурство спасателей совместно с сотрудниками полиции будет осуществляться так же и в ночное время.