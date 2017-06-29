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09:23 (мск), источник: Volga News

Бывший главврач Сызранской ЦРБ предстанет перед судом за превышение полномочий

Следственным отделом по г. Сызрань СУ СК РФ по Самарской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего главного врача ГБУЗ Самарской области «Сызранская центральная районная больница», обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, обвиняемый издал приказ «Об организации оказания платных медицинских услуг», которым было утверждено положение об оказании платных медицинских услуг в Сызранской центральной районной больнице. Согласно документу, главврач в нарушении федерального законодательства установил себе доплату за организацию предпринимательской деятельности в размере 6,8% от общего фонда оплаты труда по предпринимательской деятельности, вместо установленных ему распоряжением министерства здравоохранения Самарской области доплаты в 1,5%. Своими действиями обвиняемый причинил медучреждению ущерб на сумму не менее 752 тыс. рублей.

В настоящее время следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в федеральный суд Сызранского района Самарской области для рассмотрения по существу.

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