Бывший главврач Сызранской ЦРБ предстанет перед судом за превышение полномочий

По версии следствия, обвиняемый издал приказ «Об организации оказания платных медицинских услуг», которым было утверждено положение об оказании платных медицинских услуг в Сызранской центральной районной больнице. Согласно документу, главврач в нарушении федерального законодательства установил себе доплату за организацию предпринимательской деятельности в размере 6,8% от общего фонда оплаты труда по предпринимательской деятельности, вместо установленных ему распоряжением министерства здравоохранения Самарской области доплаты в 1,5%. Своими действиями обвиняемый причинил медучреждению ущерб на сумму не менее 752 тыс. рублей.

В настоящее время следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в федеральный суд Сызранского района Самарской области для рассмотрения по существу.