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10:58 (мск), источник: Калининград.Ru

Офицер Балтфлота похитил 26 млн рублей, оформив кредиты на контрактников

В Калининградской области осудили бывшего офицера за мошенничество в особо крупном размере. Мужчина работал помощником начальника штаба по защите гостайны войсковой части 45740.

Источник: Калининград.Ru

Злоумышленник оформлял кредиты на военных, которые проходили службу по контракту, и обещал им выплатить 10% от полученной суммы, а затем — погасить задолженность. В результате офицер похитил свыше 26 миллионов рублей. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в ВСУ СК по Балтфлоту.

В отношении военнослужащего возбудили уголовное дело. Во время предварительного следствия и в суде он полностью признал свою вину. Дело рассматривали в особом порядке. Бывшего офицера приговорили к 3 годам 10 месяцам колонии общего режима.

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