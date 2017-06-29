Офицер Балтфлота похитил 26 млн рублей, оформив кредиты на контрактников

Злоумышленник оформлял кредиты на военных, которые проходили службу по контракту, и обещал им выплатить 10% от полученной суммы, а затем — погасить задолженность. В результате офицер похитил свыше 26 миллионов рублей. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в ВСУ СК по Балтфлоту.

В отношении военнослужащего возбудили уголовное дело. Во время предварительного следствия и в суде он полностью признал свою вину. Дело рассматривали в особом порядке. Бывшего офицера приговорили к 3 годам 10 месяцам колонии общего режима.