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10:55 (мск), источник: Newslab.ru

Красноярскую компанию заподозрили в выводе 28 млн рублей за рубеж

Западно-Сибирская транспортная прокуратура оштрафует компанию, поставлявшую пиломатериалы за рубеж.

Красноярскую компанию ООО «Леверк» уличили в нарушении валютного законодательства. По данным транспортной прокуратуры, предприниматели поставляли пиломатериалы в Афганистан, но в установленные сроки валютную выручку в Россию не вернули, скрыв больше 28 млн рублей.

Красноярская таможня, по постановлению прокуратуры, привлекла ООО «Леверк» к административной ответственности и штрафу в размере 21 млн рублей. «Материалы проверки транспортной прокуратуры направлены в таможенные органы для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц», — отметили в пресс-службе.

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