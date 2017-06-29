Змеи атакуют жителей Иркутского района

Мобильные репортёры «Вести-Иркутск» сняли на видео «хладнокровное» в одном из садоводств по Голоустненскому тракту. И, как пояснили специалисты, скорее всего на видео гадюка обыкновенная. Змея ядовитая и опасная. В случае неожиданного появления человека либо при провокации с его стороны она может укусить.