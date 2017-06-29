Змеи атакуют жителей Иркутского района
— Вот такие непрошеные гости выползают к нам из леса. Потому что жара стоит, в лесу сухо. Прямо на дорогу, в поисках воды и влаги, скорее всего.
— Вот такие непрошеные гости выползают к нам из леса. Потому что жара стоит, в лесу сухо. Прямо на дорогу, в поисках воды и влаги, скорее всего.
Мобильные репортёры «Вести-Иркутск» сняли на видео «хладнокровное» в одном из садоводств по Голоустненскому тракту. И, как пояснили специалисты, скорее всего на видео гадюка обыкновенная. Змея ядовитая и опасная. В случае неожиданного появления человека либо при провокации с его стороны она может укусить.