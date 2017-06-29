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12:24 (мск), источник: Новый Калининград

Скрываясь от полиции, преступники застряли в поле под Полесском

В Полесском районе полицейские задержали группу мужчин, подозреваемых в серии краж. Об этом «Новому Калининграду. Ru» сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Сотрудники уголовного розыска установили наблюдение за автомобилем, в котором сидели мужчины в масках. На требование полицейских остановиться подозреваемые не отреагировали и прибавили скорость. В результате погони злоумышленник заехали в поле и там застряли. Они бросили иномарку и стали разбегаться в разные стороны. Оперативники их в итоге задержали.

«Установлено, что задержанные молодые люди в возрасте от 18 до 21 года причастны к серии краж на территории одного из поселков Полесского района», — говорится в сообщении ведомства.

По предварительным данным, подозреваемые вскрыли подвал и украли оттуда бытовую технику, а из припаркованного в том же дворе автомобиля сняли аккумулятор и автомагнитолу. А из хозяйственной постройки похитили личные вещи местного жителя.

Действия подозреваемых квалифицировали по части 2 статьи 158 УК РФ (кража с незаконным проникновением в помещение). Сейчас задержанных проверяют на причастность к другим преступлениям.

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