Скрываясь от полиции, преступники застряли в поле под Полесском

Сотрудники уголовного розыска установили наблюдение за автомобилем, в котором сидели мужчины в масках. На требование полицейских остановиться подозреваемые не отреагировали и прибавили скорость. В результате погони злоумышленник заехали в поле и там застряли. Они бросили иномарку и стали разбегаться в разные стороны. Оперативники их в итоге задержали.

«Установлено, что задержанные молодые люди в возрасте от 18 до 21 года причастны к серии краж на территории одного из поселков Полесского района», — говорится в сообщении ведомства.

По предварительным данным, подозреваемые вскрыли подвал и украли оттуда бытовую технику, а из припаркованного в том же дворе автомобиля сняли аккумулятор и автомагнитолу. А из хозяйственной постройки похитили личные вещи местного жителя.

Действия подозреваемых квалифицировали по части 2 статьи 158 УК РФ (кража с незаконным проникновением в помещение). Сейчас задержанных проверяют на причастность к другим преступлениям.