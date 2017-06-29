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12:32 (мск), источник: Деловое сообщество

Дача взятки сотрудникам ДПС в Ростове попала на видео

Очевидцы в Ростове сняли на видео и выложили в один из пабликов «ВКонтакте» передачу взятки сотрудникам ДПС.

Как следует из даты, выставленной в ролике, съемка велась в понедельник, 26 июня, в 11 часов.

Два инспектора ДПС остановили легковой автомобиль KIA Ceed, которым управляла девушка. Она нарушила ПДД, поехав «под кирпич» по односторонней улице. После разбирательств сотрудники правопорядка забрали у нее права, а девушка протянула им бумаги, напоминающие денежные купюры. Инспекторы посмотрели по сторонам, однако вверх, откуда ведется съемка, выложенная в сети, посмотреть не догадались. После передачи документы нарушительнице вернули, а автомобиль с сотрудниками ДПС уехал. Девушка же продолжила путь в «неправильном» направлении.

«По факту данной публикации в соцсети правоохранителями Ростова проводится проверка, в ходе которой действиям сотрудников ДПС будет дана правовая оценка. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим российским законодательством», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону.

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