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15:32 (мск), источник: Prokazan.ru

Пропавшего в Самаре подростка нашли обезглавленным в Казани

В Кировском районе Казани около Ж/Д переезда «Юдино — Восстания» 28 июня был найден пропавший в Самаре 17-летний подросток, информацию, появившуюся в соцсетях, подтвердил источник ProKazan.ru.

 — Тело подростка без головы с признаками наезда поезда было найдено около 13 часов, с места ЧП был изъят паспорт, у погибшего были найдены с собой 3 тысячи рублей и ноутбук, — рассказали ProKazan.ru.

Подросток, как отмечают самарские СМИ, 26 июня ушел из дома, после чего пропал. Перед уходом из дома он оставил записку, в которой написал, что не хочет жить с родными. До Казани юноша добрался на такси, заплатив за проезд 10 тысяч рублей, однако для чего он приехал в столицу Татарстана — неизвестно.

Сейчас по факту смерти идет доследственная проверка.

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