В Крыму по обвинению в мошенничестве арестовали экс-сотрудника прокуратуры

«По версии следствия, в январе-феврале 2015 года Иванцов и директор детского загородного заведения оздоровления и отдыха “Кристалл” Звонков из корыстных побуждений вступили в преступный сговор на приобретение путем обмана права на здание общежития детского лагеря в Алуште. Соучастники намеревались посредством изготовления подложных документов незаконно приватизировать здание, принадлежащее на праве собственности Республике Крым, и зарегистрировать права собственности на имя Иванцова. Звонков обеспечил все необходимые условия для последующей приватизации Иванцовым недвижимого имущества», — рассказали в ведомстве.

По информации Следкома, в декабре 2016 года на основании представленных Иванцовым документов (в том числе договора о безвозмездной передаче ему жилого дома в собственность, полученного с использованием подложного ордера), подозреваемые незаконно завладели указанным имуществом. В результате городскому округу Алушта причинен ущерб в размере не менее 6,2 миллиона рублей.

Иванцов и Звонков арестованы. Им предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество). Ведется расследование.