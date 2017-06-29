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13:49 (мск), источник: РИА Крым

В Крыму по обвинению в мошенничестве арестовали экс-сотрудника прокуратуры

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн — РИА Новости (Крым). В Крыму задержаны бывший старший помощник прокурора Симферополя Егор Иванцов и его подельник Александр Звонков, которые обвиняются в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

«По версии следствия, в январе-феврале 2015 года Иванцов и директор детского загородного заведения оздоровления и отдыха “Кристалл” Звонков из корыстных побуждений вступили в преступный сговор на приобретение путем обмана права на здание общежития детского лагеря в Алуште. Соучастники намеревались посредством изготовления подложных документов незаконно приватизировать здание, принадлежащее на праве собственности Республике Крым, и зарегистрировать права собственности на имя Иванцова. Звонков обеспечил все необходимые условия для последующей приватизации Иванцовым недвижимого имущества», — рассказали в ведомстве.

По информации Следкома, в декабре 2016 года на основании представленных Иванцовым документов (в том числе договора о безвозмездной передаче ему жилого дома в собственность, полученного с использованием подложного ордера), подозреваемые незаконно завладели указанным имуществом. В результате городскому округу Алушта причинен ущерб в размере не менее 6,2 миллиона рублей.

Иванцов и Звонков арестованы. Им предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество). Ведется расследование.

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