Задержан калининградец, устроивший поножовщину в тубдиспансере
В Калининграде задержали местного жителя, который устроил поножовщину в противотуберкулёзном диспансере. Об этом Клопс.Ru сообщили в
В Калининграде задержали местного жителя, который устроил поножовщину в противотуберкулёзном диспансере. Об этом Клопс.Ru сообщили в
Мужчина, который в ходе ссоры с другим пациентом ранил его ножом, скрывался от полиции. Участковый опросил соседей подозреваемого. Он долгое время не появлялся дома. Когда мужчина зашёл за вещами, его увидели местные жители и позвонили в полицию. Отряд
44-летний калининградец признал свою вину. Против него возбудили уголовное дело по ст. 115 УК РФ («Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью»).
5 июня в областном противотуберкулёзном диспансере произошла драка между двумя пациентами стационара. Подозреваемый ранил 34-летнего мужчину ножом, после чего сбежал из диспансера.