Задержан калининградец, устроивший поножовщину в тубдиспансере

Мужчина, который в ходе ссоры с другим пациентом ранил его ножом, скрывался от полиции. Участковый опросил соседей подозреваемого. Он долгое время не появлялся дома. Когда мужчина зашёл за вещами, его увидели местные жители и позвонили в полицию. Отряд патрульно-постовой службы задержал его.

44-летний калининградец признал свою вину. Против него возбудили уголовное дело по ст. 115 УК РФ («Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью»).

5 июня в областном противотуберкулёзном диспансере произошла драка между двумя пациентами стационара. Подозреваемый ранил 34-летнего мужчину ножом, после чего сбежал из диспансера.