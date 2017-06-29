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15:27 (мск), источник: Клопс.ru

Задержан калининградец, устроивший поножовщину в тубдиспансере

В Калининграде задержали местного жителя, который устроил поножовщину в противотуберкулёзном диспансере. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Источник: Клопс.ru

Мужчина, который в ходе ссоры с другим пациентом ранил его ножом, скрывался от полиции. Участковый опросил соседей подозреваемого. Он долгое время не появлялся дома. Когда мужчина зашёл за вещами, его увидели местные жители и позвонили в полицию. Отряд патрульно-постовой службы задержал его.

44-летний калининградец признал свою вину. Против него возбудили уголовное дело по ст. 115 УК РФ («Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью»).

5 июня в областном противотуберкулёзном диспансере произошла драка между двумя пациентами стационара. Подозреваемый ранил 34-летнего мужчину ножом, после чего сбежал из диспансера.

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