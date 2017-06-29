Виновником аварии, в которой погиб сотрудник ДПС, оказался полицейский
Он разговаривал по телефону во время движения и нарушил скоростной режим.
Он разговаривал по телефону во время движения и нарушил скоростной режим.
Краснодар. 29 июня — Новая Кубань. Уголовное дело в отношении оперуполномоченного ОМВД России по г. Анапе передано в суд.
ДТП с летальным исходом произошло вечером 10 марта. На трассе на трассе Новороссийск — Керчь столкнулись ВАЗ-2112 и Volkswagen Golf. Предполагаемый виновник находился за рулем иномарки. На «Двенадцатой» ехал инспектор ДПС ОМВД РФ по Анапе. 31-летний водитель отечественной легковушки получил травмы, не совместимые с жизнью.
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Есть подтверждения тому, что полицейский потерял контроль над иномаркой