Виновником аварии, в которой погиб сотрудник ДПС, оказался полицейский

Краснодар. 29 июня — Новая Кубань. Уголовное дело в отношении оперуполномоченного ОМВД России по г. Анапе передано в суд.

ДТП с летальным исходом произошло вечером 10 марта. На трассе на трассе Новороссийск — Керчь столкнулись ВАЗ-2112 и Volkswagen Golf. Предполагаемый виновник находился за рулем иномарки. На «Двенадцатой» ехал инспектор ДПС ОМВД РФ по Анапе. 31-летний водитель отечественной легковушки получил травмы, не совместимые с жизнью.

В пресс-службе Анапской межрайонной прокуратуры сообщили о завершении расследования. Материалы дела переданы в суд. Из органов МВД полицейского уволили по отрицательным мотивам после проведения служебной проверки.