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15:34 (мск), источник: Volga News

На кладбище под Новокуйбышевском нашли схрон с наркотиками

Полиция Новокуйбышевска изъяла наркотики из тайника на кладбище.

По данным источника в правоохранительных органах, во время расследования уголовного дела о торговлей наркотиками одна из подозреваемых, уже имеющая судимость за аналогичное преступление, согласилась «рассекретить» схрон.

Силовиков 30-летняя девушка привела прямо на кладбище с. Липяги. В тайнике обнаружили 430 г кафентанила — сильнейшего опиоидного анальгетика, смертельная доза которого для человека равняется всего 1 микрограмму (то есть одной миллионной части грамма).

27 июня было возбуждено уголовное дело по факту приготовления к сбыту крупной партии наркотиков.

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