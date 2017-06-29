На кладбище под Новокуйбышевском нашли схрон с наркотиками

По данным источника в правоохранительных органах, во время расследования уголовного дела о торговлей наркотиками одна из подозреваемых, уже имеющая судимость за аналогичное преступление, согласилась «рассекретить» схрон.

Силовиков 30-летняя девушка привела прямо на кладбище с. Липяги. В тайнике обнаружили 430 г кафентанила — сильнейшего опиоидного анальгетика, смертельная доза которого для человека равняется всего 1 микрограмму (то есть одной миллионной части грамма).

27 июня было возбуждено уголовное дело по факту приготовления к сбыту крупной партии наркотиков.