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17:01 (мск), источник: АиФ Челябинск

Еще одного столичного куратора суицидальной группы арестовали в Челябинске

Молодого человека задержали в рамках уголовного дела о доведении до самоубийства школьницы из Еткульского района.

Челябинск, 29 июля, — Марина Малкова, «АиФ-Челябинск».

Суд Тракторозаводского района сегодня, 29 июня, отправил в СИЗО второго куратора группы «Синий кит», подозреваемого в доведении подростков до самоубийства. Об этом передает корреспондент «АиФ-Челябинск» из суда.

Молодого человека привезли в Челябинск из Москвы, коренным жителем которой он является, накануне. Заседание об избрании меры пресечения прошло в закрытом режиме, так как речь идёт о преступлении против несовершеннолетних. Задержали юношу, по неофициальным данным, в рамках расследования дела задержанного ранее Ильи Сидорова. Однако следователь Дмитрий Ашарин заявил во время перерыва в судебном заседании, что дела не связаны между собой, что это другая разработка.

«29 июня молодому человеку предъявлено обвинение по части 3 статьи 30 статьи 110 УК РФ (покушение на доведение на самоубийства или покушение на самоубийство путем угроз). Он отправлен под стражу сроком на два месяца», — рассказала консультант суда Ирина Савинкова. Адвокат обвиняемого от комментариев отказался.

Напомним, ранее суд в Еткуле арестовал на два месяца 26-летнего жителя Москвы Илью Сидорова, обвиняемого в доведении до самоубийства школьницы из села Каратабан. 17 мая 14-летняя девочка поступила в Еткульскую районную больницу. Школьница наглоталась таблеток «Валасердин» и пыталась порезать вены на правой руке.

Девочка выжила и рассказала, что вступила ради интереса в группу смерти, где куратор Илья Сидоров, зарегистрированный под именем Илья Спартак, заставлял её выполнять задания суицидальной направленности. Девочка не захотела выполнять последнее задание, и тогда куратор стал угрожать убийством её и родителей. Кроме того, мужчина вымогал у подростка 23 тысячи рублей. В результате школьница попыталась покончить с собой.

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