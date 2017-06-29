Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бари Алибасов о смерти экс-солиста "Иванушек"
Что вы помните из школьного курса биологии: тест
Светская хроника: молодая жена Овечкина показалась на вечеринке
10-летний мальчик прославился благодаря записке на коробке
После жалобы Путину уволили 150 сотрудников предприятия
В 2 раза быстрее инфляции Почему в России стремительно дорожает бензин?
Близкие Олега Яковлева раскрыли истинную причину его смерти
Нарколог объяснил феномен «пьяного мальчика»
Lada Vesta, о которой мечтает каждый таксист
«Манекен» — новый способ «развода» на дороге
53-летняя жена Крутого в белом купальнике очаровала Сеть - СМИ
СМИ о том, от чего умер солист "Иванушек" Яковлев
41-летняя азиатка выглядит феноменально молодо (фото)
Фото Екатерины Андреевой и ее 34-летней дочки восхитили Сеть
СМИ: Сати Казанова высказалась о смерти экс-солиста "Иванушек"
СМИ о том, от чего умер солист "Иванушек" Яковлев
«Ловушки» для покупателей в торговых центрах
В России подешевели частные дома
Фоторепортажи
12Пожары в Португалии унесли жизни более 60 человек
21Открытие Московского международного кинофестиваля
16:22 (мск), источник: Интерфакс

Присяжные признали виновными всех обвиняемых по делу об убийстве Немцова

Политик был убит в Москве 27 февраля 2015 года на пешеходной дорожке Большого Москворецкого моста.

Источник: РИА "Новости"

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU — Коллегия присяжных в Московском окружном военном суде посчитала виновными всех пятерых подсудимых по эпизоду об убийстве оппозиционного политика Бориса Немцова, передает корреспондент «Интерфакса».

Согласно вердикту присяжных, киллер Заур Дадаев, а также Анзор Губашев вместе с погибшим при задержании в Грозном Бесланом Шавановым приняли непосредственное участие в исполнении убийства примерно в 23:31 27 февраля 2015 года на пешеходной дорожке Большого Москворецкого моста, осуществляя скрытое наблюдение за ним 27 февраля 2015 года.

Читайте также
Немцов и другие. Хроника громких убийств в современной России

В свою очередь Шадид Губашев, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев принимали участие в подготовке убийства. Так, Губашев вместе с непосредственными исполнителями преступления также следил за Немцовым, а Эскерханов и Бахаев делали это дистанционно. А после убийства все трое, считают присяжные, помогали непосредственным исполнителям скрыться от правоохранительных органов.

Присяжные единодушно решили, что соучастником Дадаева был Губашев, который вместе со своим подельником скрылся на автомобиле ZAZ с места преступления.

По мнению одного присяжного, Губашев заслуживал снисхождения, тогда как остальные 11 членов коллегии проголосовали против этого.

Между тем, лишь один присяжный посчитал, что брат Губашева Шадид никак не причастен к убийству. Голосование по снисхождению разделились соответствующим образом: за снисхождение проголосовал только один присяжный, остальные 11 были против.

За виновность Эскерханова проголосовали 10 из 12 присяжных заседателей, лишь двое присяжных посчитали, что подсудимый заслуживает снисхождения.

Подсудимого Бахаева, о недоказанности причастности которого к преступлению говорили представители потерпевших, виновным посчитали 8 из 12 присяжных, столько же высказались за то, что снисхождения он не заслуживает.

Таким образом, исходя из голосования по виновности или невиновности четырех из пяти подсудимых (кроме Дадаева), можно сделать вывод, что.

все убежденные в виновности фигурантов посчитали, что они не заслуживают снисхождения.

В то же время двое из тех, кто посчитал Дадаева виновным, посчитали, что он заслуживает снисхождения.

Подсудимый Дадаев

Присяжные сочли доказанным, что Дадаев примерно в 23 часа 31 минуту 27 февраля 2015 года из имеющегося у него пистолета произвел в Немцова не менее шести выстрелов, причинив ему несовместимые с жизнью телесные повреждения, от которых политик скончался на месте; после чего с Анзором Губашевым и погибшим при задержании Бесланом Шавановым, имея при себе огнестрельное оружие, скрылся на автомобиле ZAZ Chance с места происшествия.

Читайте также
Убийство Бориса Немцова и предчувствие гражданской войны

Голосование присяжных по вопросу о совершении Дадаевым преступления разделилось: «да, доказано» — 10, «нет, не доказано» 2.

Согласно вердикту, Дадаев совершил преступление «совместно и согласованно с Губашевым Анзором, Губашевым Шадидом, Эскерхановым, Бахаевым и Б. Шавановым, для чего примерно в конце сентября 2014 года согласился на предложение лица, находящегося в розыске и иных лиц, за обещанное денежное вознаграждение в сумме не менее 15 млн рублей лишить жизни политика. Для этого он вступил в группу из соучастников, объединенных между собой по признаку длительного знакомства и имеющих родственные связи, с четким распределением ролей между собой и имеющих единую цель, с соблюдением мер конспирации и следуя согласно единому плану, по согласованию с другими участниками группы».

По мнению присяжных, Дадаев не заслуживает снисхождения. Голоса разделились 8 «нет, не заслуживает», 4 «да, заслуживает».

Комментарии
7
Товарищ Сухов Красноармеец
Ты куда мистера Б девал?
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Товарищ Сухов Красноармеец
А пущай не лезет
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Товарищ Сухов Красноармеец
Мистер АБ ?
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Telegram внесен в реестр Роскомнадзора
Умер бывший солист "Иванушек International"
Telegram внесен в реестр Роскомнадзора
Порошенко поручил изменить в Конституции Украины статус Крыма
Букмекеры назвали фаворита второго полуфинала Кубка конфедераций
Правительство Германии запретило Эрдогану выступать на полях G20
EBU: Украина будет наказана за отсутствие РФ на «Евровидении»
Продолжительность жизни россиян достигла рекордной отметки
Власти Ирака заявили о полном освобождении Мосула от ИГ
Спорт
Немцы отомстят за Россию Действующим чемпионам мира предстоит сразиться в жаркой схватке за выход в финал турнира с национальной командой Мексики
Авто
Фото дня: американец перевозил в машине пришельца Необычный случай произошел в пригороде американского города Розуэлл, хорошо известного любителям паранормальных явлений
Hi-Tech
Фото дня: первый в мире телефон, которому не нужна батарейка Миру впервые представлен мобильный телефон, которому не нужна батарейка. Данный девайс будет брать энергию из воздуха
Кино
Что мы знаем о Михалине Ольшанской: 7 фактов к 25-летию актрисы 29 июня польской актрисе, сыгравшей легендарную балерину Матильду Кшесинскую в фильме Алексея Учителя, исполняется 25 лет. Рассказываем, за что нужно полюбить ее уже сейчас, пока это не стало мейнстримом
Недвижимость
Как покрасить кирпичную кладку: 9 тонкостей
Как поделить с соседями тамбур в подъезде?
Чиновники назвали дату окончания ремонта улиц в центре Москвы
Владельцы магазинов пытаются заработать на программе реновации
Леди
Месси боб: главная прическа лета 2017 Вот увидите, к концу лета стрижку «месси боб» будет носить если не каждая вторая девушка, то каждая третья — уж точно. А пока расскажем, что это за прическа такая.
Дети
История с «липовой» медалью получила неожиданный поворот Школьная медаль дочери чиновницы из Адыгеи признана заслуженной.    
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь