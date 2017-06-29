Присяжные признали виновными всех обвиняемых по делу об убийстве Немцова
Политик был убит в Москве 27 февраля 2015 года на пешеходной дорожке Большого Москворецкого моста.
Политик был убит в Москве 27 февраля 2015 года на пешеходной дорожке Большого Москворецкого моста.
Москва. 29 июня. INTERFAX.RU — Коллегия присяжных в Московском окружном военном суде посчитала виновными всех пятерых подсудимых по эпизоду об убийстве оппозиционного политика Бориса Немцова, передает корреспондент «Интерфакса».
Согласно вердикту присяжных, киллер Заур Дадаев, а также Анзор Губашев вместе с погибшим при задержании в Грозном Бесланом Шавановым приняли непосредственное участие в исполнении убийства примерно в 23:31 27 февраля 2015 года на пешеходной дорожке Большого Москворецкого моста, осуществляя скрытое наблюдение за ним 27 февраля 2015 года.
В свою очередь Шадид Губашев, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев принимали участие в подготовке убийства. Так, Губашев вместе с непосредственными исполнителями преступления также следил за Немцовым, а Эскерханов и Бахаев делали это дистанционно. А после убийства все трое, считают присяжные, помогали непосредственным исполнителям скрыться от правоохранительных органов.
Присяжные единодушно решили, что соучастником Дадаева был Губашев, который вместе со своим подельником скрылся на автомобиле ZAZ с места преступления.
По мнению одного присяжного, Губашев заслуживал снисхождения, тогда как остальные 11 членов коллегии проголосовали против этого.
Между тем, лишь один присяжный посчитал, что брат Губашева Шадид никак не причастен к убийству. Голосование по снисхождению разделились соответствующим образом: за снисхождение проголосовал только один присяжный, остальные 11 были против.
За виновность Эскерханова проголосовали 10 из 12 присяжных заседателей, лишь двое присяжных посчитали, что подсудимый заслуживает снисхождения.
Подсудимого Бахаева, о недоказанности причастности которого к преступлению говорили представители потерпевших, виновным посчитали 8 из 12 присяжных, столько же высказались за то, что снисхождения он не заслуживает.
Таким образом, исходя из голосования по виновности или невиновности четырех из пяти подсудимых (кроме Дадаева), можно сделать вывод, что.
В то же время двое из тех, кто посчитал Дадаева виновным, посчитали, что он заслуживает снисхождения.
Подсудимый Дадаев
Присяжные сочли доказанным, что Дадаев примерно в 23 часа 31 минуту 27 февраля 2015 года из имеющегося у него пистолета произвел в Немцова не менее шести выстрелов, причинив ему несовместимые с жизнью телесные повреждения, от которых политик скончался на месте; после чего с Анзором Губашевым и погибшим при задержании Бесланом Шавановым, имея при себе огнестрельное оружие, скрылся на автомобиле ZAZ Chance с места происшествия.
Голосование присяжных по вопросу о совершении Дадаевым преступления разделилось: «да, доказано» — 10, «нет, не доказано» 2.
Согласно вердикту, Дадаев совершил преступление «совместно и согласованно с Губашевым Анзором, Губашевым Шадидом, Эскерхановым, Бахаевым и Б. Шавановым, для чего примерно в конце сентября 2014 года согласился на предложение лица, находящегося в розыске и иных лиц, за обещанное денежное вознаграждение в сумме не менее 15 млн рублей лишить жизни политика. Для этого он вступил в группу из соучастников, объединенных между собой по признаку длительного знакомства и имеющих родственные связи, с четким распределением ролей между собой и имеющих единую цель, с соблюдением мер конспирации и следуя согласно единому плану, по согласованию с другими участниками группы».
По мнению присяжных, Дадаев не заслуживает снисхождения. Голоса разделились 8 «нет, не заслуживает», 4 «да, заслуживает».