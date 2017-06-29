Присяжные признали виновными всех обвиняемых по делу об убийстве Немцова

Согласно вердикту присяжных, киллер Заур Дадаев, а также Анзор Губашев вместе с погибшим при задержании в Грозном Бесланом Шавановым приняли непосредственное участие в исполнении убийства примерно в 23:31 27 февраля 2015 года на пешеходной дорожке Большого Москворецкого моста, осуществляя скрытое наблюдение за ним 27 февраля 2015 года.

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU — Коллегия присяжных в Московском окружном военном суде посчитала виновными всех пятерых подсудимых по эпизоду об убийстве оппозиционного политика Бориса Немцова, передает корреспондент «Интерфакса».

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В свою очередь Шадид Губашев, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев принимали участие в подготовке убийства. Так, Губашев вместе с непосредственными исполнителями преступления также следил за Немцовым, а Эскерханов и Бахаев делали это дистанционно. А после убийства все трое, считают присяжные, помогали непосредственным исполнителям скрыться от правоохранительных органов.

Присяжные единодушно решили, что соучастником Дадаева был Губашев, который вместе со своим подельником скрылся на автомобиле ZAZ с места преступления.

По мнению одного присяжного, Губашев заслуживал снисхождения, тогда как остальные 11 членов коллегии проголосовали против этого.

Между тем, лишь один присяжный посчитал, что брат Губашева Шадид никак не причастен к убийству. Голосование по снисхождению разделились соответствующим образом: за снисхождение проголосовал только один присяжный, остальные 11 были против.

За виновность Эскерханова проголосовали 10 из 12 присяжных заседателей, лишь двое присяжных посчитали, что подсудимый заслуживает снисхождения.

Подсудимого Бахаева, о недоказанности причастности которого к преступлению говорили представители потерпевших, виновным посчитали 8 из 12 присяжных, столько же высказались за то, что снисхождения он не заслуживает.

Таким образом, исходя из голосования по виновности или невиновности четырех из пяти подсудимых (кроме Дадаева), можно сделать вывод, что.