В Южноуральске две пьяные школьницы бросили венок с мемориала в вечный огонь

В пресс-службе областной прокуратуры рассказали «ФедералПресс», что по этому поводу сейчас проверяются обстоятельства.

На данный момент известно, что в ночь с 27 на 28 июня двое 16-летних школьниц, находясь в состоянии алкогольного опьянения, бросили венок на «Вечный огонь». Личности подозреваемых уже установлены.

Кроме статьи за вандализм им грозит административное наказание за нахождение ночью без сопровождения взрослых и распитие спиртного, передает 74.ru.

«ФедералПресс» напоминает, что в мае в Красноярске задержали хулигана, исписавшего мемориальный комплекс «Скорбящая мать» нацистскими символами и разбросавшего венки.