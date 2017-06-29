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16:55 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

В Южноуральске две пьяные школьницы бросили венок с мемориала в вечный огонь

ЮЖНОУРАЛЬСК, 29 июня, ФедералПресс. Две пьяные школьницы из Южноуральска подожгли памятный венок на мемориале «Павшим воинам в Великой Отечественной войне».

В пресс-службе областной прокуратуры рассказали «ФедералПресс», что по этому поводу сейчас проверяются обстоятельства.

На данный момент известно, что в ночь с 27 на 28 июня двое 16-летних школьниц, находясь в состоянии алкогольного опьянения, бросили венок на «Вечный огонь». Личности подозреваемых уже установлены.

Кроме статьи за вандализм им грозит административное наказание за нахождение ночью без сопровождения взрослых и распитие спиртного, передает 74.ru.

«ФедералПресс» напоминает, что в мае в Красноярске задержали хулигана, исписавшего мемориальный комплекс «Скорбящая мать» нацистскими символами и разбросавшего венки.

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