В Южноуральске две пьяные школьницы бросили венок с мемориала в вечный огонь
ЮЖНОУРАЛЬСК, 29 июня, ФедералПресс. Две пьяные школьницы из Южноуральска подожгли памятный венок на мемориале «Павшим воинам в Великой Отечественной войне».
ЮЖНОУРАЛЬСК, 29 июня, ФедералПресс. Две пьяные школьницы из Южноуральска подожгли памятный венок на мемориале «Павшим воинам в Великой Отечественной войне».
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На данный момент известно, что в ночь с 27 на 28 июня двое 16-летних школьниц, находясь в состоянии алкогольного опьянения, бросили венок на «Вечный огонь». Личности подозреваемых уже установлены.
Кроме статьи за вандализм им грозит административное наказание за нахождение ночью без сопровождения взрослых и распитие спиртного, передает 74.ru.
«ФедералПресс» напоминает, что в мае в Красноярске задержали хулигана, исписавшего мемориальный комплекс «Скорбящая мать» нацистскими символами и разбросавшего венки.