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18:32 (мск), источник: ЮГА.ру

Сбивший пятерых рабочих в Краснодаре подросток является сыном депутата гордумы

Известно, что матерью 17-летнего подростка, сбившего пятерых рабочих 29 июня, является действующий депутат городской думы Краснодара Ольга Семенова.

Она с 2010 года является депутатом городской Думы Краснодара созыва, секретарем комитета по вопросам законности, правопорядка и правовой защиты граждан. Кроме того, Семенова является гендиректором ООО «Европа», которое занимается благоустройством территорий, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Как сообщали Юга.ру, в результате аварии, которая произошла на улице Дзержинского в районе улицы Талалихина, пострадали пять человек и погиб один. По предварительным данным, 17-летний водитель Land Rover проигнорировал знаки о дорожных работах и столкнулся со стоящим автомобилем ДРСУ — «Газель». После столкновения машина наехала на пятерых дорожных рабочих, иномарку отбросило на стоящий автомобиль ВАЗ-21120. Land Rover загорелся. В результате аварии погиб 40-летний мужчина, а по факту ДТП возбудили уголовное дело.

В гордуме порталу Юга.ру рассказали, что Семенова продолжает свою работу в качестве депутата.

Отцом подростка является бывший начальник УВД по Краснодару Александр Семенов. Об этом сообщил директор Красноармейского ДРСУ Александр Немна, чьи рабочие пострадали в аварии. Эту информацию подтвердили в правоохранительных органах.

Юношу задержали, он находился на допросе у следователя. В пресс-службе прокуратуры рассказали, что уголовное дело об аварии будет передано в следственный комитет для объективности расследования. Сейчас решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу.

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