Сбивший пятерых рабочих в Краснодаре подросток является сыном депутата гордумы

Она с 2010 года является депутатом городской Думы Краснодара созыва, секретарем комитета по вопросам законности, правопорядка и правовой защиты граждан. Кроме того, Семенова является гендиректором ООО «Европа», которое занимается благоустройством территорий, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Как сообщали Юга.ру, в результате аварии, которая произошла на улице Дзержинского в районе улицы Талалихина, пострадали пять человек и погиб один. По предварительным данным, 17-летний водитель Land Rover проигнорировал знаки о дорожных работах и столкнулся со стоящим автомобилем ДРСУ — «Газель». После столкновения машина наехала на пятерых дорожных рабочих, иномарку отбросило на стоящий автомобиль ВАЗ-21120. Land Rover загорелся. В результате аварии погиб 40-летний мужчина, а по факту ДТП возбудили уголовное дело.

В гордуме порталу Юга.ру рассказали, что Семенова продолжает свою работу в качестве депутата.

Отцом подростка является бывший начальник УВД по Краснодару Александр Семенов. Об этом сообщил директор Красноармейского ДРСУ Александр Немна, чьи рабочие пострадали в аварии. Эту информацию подтвердили в правоохранительных органах.