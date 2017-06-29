В Россоши из непогоды полгорода осталось без света
Молния попала в воздушные линии.
Молния попала в воздушные линии.
Электросети в Россоши пострадали
Без света остались почти половина городских улиц и села, в том числе совхоз Россошанский, села Лизиновка, Евстратовка и Поповка.
— Это было прямое попадание молнии в воздушные линии. С раннего утра бригады выехали на осмотр сетей. Главная задача — восстановить подачу электроэнергии как можно быстрее, — рассказал Дмитрий Синчин.
На улице Кленовой молния ударила в новые провода и буквально разорвала их на части.
— Утром увидели их лежащими на земле. Восстанавливаем поврежденный участок. После поедем в район села Подгорное, затем в село Есауловка, — пояснил корреспонденту РИА «Воронеж» допускающий бригады МУП города Россоши «Городские электрические сети» Виктор Галимов. .
Последствия грозы в районе ликвидировали пять бригад райсети. Как пояснил начальник Россошанских районных электрических сетей Александр Ващенко, на устранение аварии электрики выезжали на спецтехнике, так как часть высоковольтных линий проходит по полям и оврагам.
— Сначала думала, что лужа не такая глубокая, а когда заехала, уже было поздно. Пришлось практически вплавь ее преодолевать. Хорошо, что вода не попала в салон, -рассказала корреспонденту РИА «Воронеж» местная жительница Марина Сильникова.
Как пояснили в Единой
Коммунальщики же в свою очередь отмечают, что в их списке подтопленными оказались около пяти улиц Россоши.
— До обеда мы уже откачали воду на улице Свердлова возле домов № 19 и 37, половину улиц Донской и Фрунзе. Задействовали для этих целей четыре автоцистерны.