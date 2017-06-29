В Россоши из непогоды полгорода осталось без света

Электросети в Россоши пострадали из-за непогоды ночью четверга, 29 июня. В половине города нет электричества, сообщил корреспонденту РИА «Воронеж» директор МУП города Россоши «Городские электрические сети» Дмитрий Синчин.

Без света остались почти половина городских улиц и села, в том числе совхоз Россошанский, села Лизиновка, Евстратовка и Поповка.

— Это было прямое попадание молнии в воздушные линии. С раннего утра бригады выехали на осмотр сетей. Главная задача — восстановить подачу электроэнергии как можно быстрее, — рассказал Дмитрий Синчин.

На улице Кленовой молния ударила в новые провода и буквально разорвала их на части.

— Утром увидели их лежащими на земле. Восстанавливаем поврежденный участок. После поедем в район села Подгорное, затем в село Есауловка, — пояснил корреспонденту РИА «Воронеж» допускающий бригады МУП города Россоши «Городские электрические сети» Виктор Галимов. ­.

Последствия грозы в районе ликвидировали пять бригад райсети. Как пояснил начальник Россошанских районных электрических сетей Александр Ващенко, на устранение аварии электрики выезжали на спецтехнике, так как часть высоковольтных линий проходит по полям и оврагам.

Из-за сильного ливня также оказались затопленными некоторые микрорайоны города. Больше всего воды на улице Алексеева в районе дома № 30. Огромная лужа не только затопила проезжую часть, но и полностью скрыла под водой тротуар к райполиклинике и придомовую территорию пятиэтажки. Утром не все водители отваживались проехать через этот участок.

— Сначала думала, что лужа не такая глубокая, а когда заехала, уже было поздно. Пришлось практически вплавь ее преодолевать. Хорошо, что вода не попала в салон, -рассказала корреспонденту РИА «Воронеж» местная жительница Марина Сильникова.

Как пояснили в Единой дежурно-диспетчерской службе района, кроме участка на улице Алексеева, больше жалоб на подтопления после ливня не поступало.

Коммунальщики же в свою очередь отмечают, что в их списке подтопленными оказались около пяти улиц Россоши.

— До обеда мы уже откачали воду на улице Свердлова возле домов № 19 и 37, половину улиц Донской и Фрунзе. Задействовали для этих целей четыре автоцистерны.