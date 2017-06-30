Полицейские разыскивают 65-летнего Юрия Верещака, пропавшего в Нижнем Новгороде 26 июня.

Как сообщает пресс-служба Управления МВД России по Нижнему Новгороду, мужчина 26 июня 2017 года ушел из дома и до настоящего времени не вернулся.

Приметы разыскиваемого гражданина: на вид 60−65 лет, рост 170−175 см, волосы и борода седые, губы тонкие, глаза серые. На теле имеются 2 татуировки: «перстень» на правой руке и «меч» на ноге. Инвалид 3 группы по производственной травме, правая рука обездвижена, хромает на левую ногу.

На момент пропажи был одет: синяя футболка с горизонтальной полосой серого цвета, спортивные синие брюки с полосой белого цвета сбоку, черные ботинки. Может иметь при себе палку для опоры при ходьбе.

Сотрудники Управления МВД России по Нижнему Новгороду просят граждан, обладающих информацией о местонахождении разыскиваемого мужчины, обратиться в полицию по телефонам: 268−43−49, 268−43−00 или по каналу связи «02».